„Christoph 65“ feiert zehnjähriges Jubiläum

"Christoph 65" ist eines der Aushängeschilder der ADAC Luftrettung in Süddeutschland. Nun feiert der in Dinkelsbühl stationierte Rettungshubschrauber sein zehnjähriges Bestehen. Das meldete die ADAC Luftrettung in einer Pressemitteilung. In den vergangenen zehn Jahren habe "Christoph 65" mehr als 14.000 Einsätze geflogen, heißt es darin. Die ADAC Luftrettung feierte die Erfolgsgeschichte mit einem Tag der offenen Tür am Flugplatz Sinbronn.