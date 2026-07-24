Tecnam Rivale: Neues SEP-Projekt in Oshkosh enthüllt

Drei Fuß Flugzeug und dahinter viel Raum für Fantasie: so könnte man die Präsentation von Tecnams neuem Projekt im Segment der Single-Engine-Piston beschreiben. Prop, Cowling, Scheibe und dann eine Menge Edelstahl, das dem Namen des neuen Musters so solide wie grazil Gestalt gibt: Rivale.

Der Name spiegelt Tecnams inneres Streben nach kontinuierlichem Fortschritt und Weiterentwicklung wider, heißt es in der Pressemitteilung zur Präsentation. "Unser größter Rivale war nie ein anderer Hersteller, das waren immer wir selbst", sagte Tecnams Managing Director Pascale Langer. "Jedes neue Tecnam-Flugzeug hat eine Aufgabe: das Tecnam-Modell vor ihm herauszufordern, nicht einfach nur ein weiteres Flugzeug zu schaffen, sondern das zu erschaffen, was unserer Meinung nach bisher im Erlebnis des privaten Fliegens gefehlt hat."

Die Rivale-Skulptur vor der Enthüllung.

Partner für eine ehrgeizige Vision Um diese ehrgeizige Vision Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es laut Tecnam einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit Branchenführern, die die Leidenschaft für Exzellenz und Innovation teilen. Das fängt schon beim Antrieb an, denn die Rivale wird von Continentals Power-Diesel CD-300 angetrieben, der auch mit Sustainable Aviation Fuels betrieben werden kann. Zudem wird es das erste hauseigene Muster sein, das mit der Avionik-Suite G2000 Prime von Garmin ausgestattet ist.

Zur Präsentation bat Tecnam Vertreter seiner strategischen Partner für die Rivale auf die Bühne, neben Karen Hong, CEO von Continental und Zach Evans, Leiter OEM-Vertrieb bei Garmin waren das Claire Beringer, CEO von Beringer Brakes, Martin Albrecht, Geschäfstführer von MT Propeller, Tony Menard, VP Aviation Marketing von Michelin und Niall Boxwell, Lead Engineer beim Konstruktionsdienstleister CAV.

Die Cowling zeichnet die klassischen Tecnam-Linien.