RED A03 für neues Schulflugzeug MA-1 Blue Jay?

Das Unternehmen Maloy Aircraft aus Florida möchte im Jahr 2029 sein neues Trainingsflugzeug MA-1 Blue Jay auf den Markt bringen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es unter anderem darum, einen geeigneten Antrieb zu finden. In der Auswahl ist auch der RED A03, ein in Deutschland entwickelter und hergestellter Zwölfzylinder-Motor für den Betrieb mit Jetfuel. Wie RED Aircraft mitteilt, könne der zertifizierte 500-PS-Antrieb (358 kW) dazu beitragen, die Betriebskosten des neuen Schulflugzeugs zu senken.

Wie die beteiligten Unternehmen mitteilen, haben mehrere Flugschulen bereits Vorbestellungen im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar getätigt. Die MA-1 Blue Jay ist als leistungsstarke, kunstflugtaugliche Plattform konzipiert, die auch den Anforderungen einer militärischen Ausbildung gerecht wird. Noch in diesem Jahr soll die FAA-Zertifizierung beginnen.

RED Aircraft GmbH Der Motorenhersteller RED Aircraft möchte Maloy Aircraft sein Kraftpaket A03 schmackhaft machen.