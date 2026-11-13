RED A03 für neues Schulflugzeug MA-1 Blue Jay?

Das Unternehmen Maloy Aircraft aus Florida möchte im Jahr 2029 sein neues Trainingsflugzeug MA-1 Blue Jay auf den Markt bringen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es unter anderem darum, einen geeigneten Antrieb zu finden. In der Auswahl ist auch der RED A03, ein in Deutschland entwickelter und hergestellter Zwölfzylinder-Motor für den Betrieb mit Jetfuel. Wie RED Aircraft mitteilt, könne der zertifizierte 500-PS-Antrieb (358 kW) dazu beitragen, die Betriebskosten des neuen Schulflugzeugs zu senken.
Wie die beteiligten Unternehmen mitteilen, haben mehrere Flugschulen bereits Vorbestellungen im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar getätigt. Die MA-1 Blue Jay ist als leistungsstarke, kunstflugtaugliche Plattform konzipiert, die auch den Anforderungen einer militärischen Ausbildung gerecht wird. Noch in diesem Jahr soll die FAA-Zertifizierung beginnen.
"Der Antrieb ist von zentraler Bedeutung für die Mission der MA-1, die Zukunft der Pilotenausbildung neu zu definieren. Auf dem Weg zur Zertifizierung evaluieren wir Triebwerkstechnologien, die die Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung bieten, die unsere Kunden erwarten. Der technische Ansatz von RED Aircraft steht genau für die Art von Innovation, die unsere langfristige Vision unterstützen könnte", sagte Donald Maloy, Präsident und CEO von Maloy Aircraft.