NBAA trauert um ihren Chef: Abschied von Ed Bolen

Erst vor wenigen Tagen, am 6. November 2026, ist Ed Bolen wegen seiner Krebserkrankung von seinem Amt zurückgetreten. Wie die NBAA bekannt gibt, ist er am 11. November verstorben. Bolen begleitete die Luftfahrtindustrie mehr als 40 Jahre lang und war 22 Jahre lang President und CEO der NBAA.

Ed Bolen, geboren 1960 in Kansas, kam durch seinen Vater schon in jungen Jahren mit dem Fliegen in Kontakt. Als Privatpilot kannte er nicht nur die geschäftliche Seite der Luftfahrt, sondern auch die Cockpit-Perspektive. An der University of Kansas erwarb er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Nach einem Jurastudium und dem Erwerb eines Master of Laws im Steuerrecht war er als Legislativdirektor für die US-Senatorin Nancy Kassebaum sowie als Chefjustiziar der Mehrheitsfraktion im heutigen Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten tätig, heißt es in einer Pressemitteilung. Bolen spielte eine Schlüsselrolle bei der Verabschiedung des "General Aviation Revitalization Act" von 1994, der den Flugzeugbau in den USA wiederbelebte – eine Branche, die Wichita zur "Luftfahrt-Hauptstadt der Welt" machte. Von 1996 bis 2004 war Ed Bolen President der General Aviation Manufacturers Association (GAMA), bevor er President und CEO der NBAA wurde. Seine Organisation beschreibt Bolen als einen Menschen, der parteiübergreifend daran arbeitete, Menschen zusammenzubringen, um Dinge zu verwirklichen.

Im Laufe seiner Karriere erhielt Ed Bolen zahlreiche Auszeichnungen. Noch am Tag vor seinem Tod wurde er in Anerkennung seiner Verdienste für die Luftfahrt in die Kansas Aviation Hall of Fame aufgenommen – eine Ehrung, bei der er nicht mehr anwesend sein konnte.