82. Deutscher Segelfliegertag: Ein Event, das sich überlebt hat?

Stadthalle Hagen, Grüner Saal. Stühle für 1335 Menschen stehen in Reih und Glied. Man muss während der Eröffnung des 82. Deutschen Segelfliegertages nur einmal den Blick schweifen lassen, um zu erkennen, dass die räumlichen Kapazitäten mehr als optimistisch sind. Vielleicht hätte der kleine Saal mit 249 Plätzen in Reihenbestuhlung ausgereicht, selbst wenn ein Teil der Besucher dort hätte stehen müssen. Aber ist es für jene, die auf der Bühne stehen, nicht besser, in einen randvollen Raum zu blicken, in dem sich die Menschen drängen, als auf ein weitläufiges Meer an leeren Stühlen?