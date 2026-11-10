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82. Deutscher Segelfliegertag: Ein Event, das sich überlebt hat?

82. Deutscher Segelfliegertag
Ein Event, das sich überlebt hat?

Der 82. Deutsche Segelfliegertag am 31. Oktober zog nur rund 900 Besucher ins Congress Centrum Hagen. Braucht es den Szenetreff im WeGlide-Zeitalter noch?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.11.2026
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Ein Event, das sich überlebt hat?
Foto: Lars Reinhold

Stadthalle Hagen, Grüner Saal. Stühle für 1335 Menschen stehen in Reih und Glied. Man muss während der Eröffnung des 82. Deutschen Segelfliegertages nur einmal den Blick schweifen lassen, um zu erkennen, dass die räumlichen Kapazitäten mehr als optimistisch sind. Vielleicht hätte der kleine Saal mit 249 Plätzen in Reihenbestuhlung ausgereicht, selbst wenn ein Teil der Besucher dort hätte stehen müssen. Aber ist es für jene, die auf der Bühne stehen, nicht besser, in einen randvollen Raum zu blicken, in dem sich die Menschen drängen, als auf ein weitläufiges Meer an leeren Stühlen?

Zugegeben: Der Deutsche Segelfliegertag ist seit Jahren ein Event, das erwartbar zwischen "wirklich toll" und "mittelmäßig enttäuschend" mäandriert. Er soll zum einen ...