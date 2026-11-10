Kommentar: Ein Lolli für den WM-Titel?

Schon die Kulisse war ein Armutszeugnis: Ein riesiger, wenig einladender, weil kahler Saal, die bis auf einen Segler als Deko leere Bühne und die obligatorische Powerpoint-Präsentation sollten den Rahmen für die Ehrung der erfolgreichsten Segelflugsportler Deutschlands bieten. Dass sich das noch toppen ließ, indem man etliche Weltmeister, also die Besten der Besten, nach vorn bat, um sie dann mit einem Händedruck und einem Lolli aus Schokolade versorgt wieder wegzuschicken, das zeigt, wie wenig die Verantwortlichen im Deutschen Aero Club um die Bedeutung solcher Events wissen – sei es als Signal in die Szene oder bezüglich der Außenwirkung für die gesamte Sportart.