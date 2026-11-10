Pioneer 800 von Alpi Aviation fliegt

Ein wichtiger Schritt für Alpi Aviation ist geschafft: Am 5. November hat die Pioneer 800 Twin ihren Erstflug absolviert. Mit der viersitzigen Zweimot erweitert der italienische Hersteller seine Pioneer-Familie und schlägt zugleich ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf.

Die Entwicklung der Pioneer 800 Twin baut auf mehr als 25 Jahren Erfahrung mit der Pioneer-Baureihe auf. Das Flugzeug wurde vollständig vom hauseigenen Entwicklungsteam konzipiert und soll hohe Flugleistungen, Komfort und die Sicherheitsvorteile eines zweimotorigen Antriebskonzepts miteinander verbinden.

Power von zwei Rotax-916iS-Motoren

Angetrieben wird die Pioneer 800 Twin von zwei Rotax-916iS-Motoren mit jeweils 160 PS. Deren Leistung wird über zwei MT-Propeller des Typs MTV-6 in Geschwindigkeit übersetzt. Nach Herstellerangaben erreicht das Flugzeug eine Reisegeschwindigkeit von 200 Knoten auf Flugfläche 150 bei 75 Prozent Leistung. Die maximale Reichweite soll unter optimierten Bedingungen bis zu 1150 Nautische Meilen betragen.

Viel Platz in der Kabine

Für längere Reiseflüge setzt Alpi Aviation auf ein großzügiges Raumangebot. Die Kabine ist über Flügeltüren zugänglich und bietet Platz für vier Insassen. Im Cockpit kommt eine 12-Zoll-Glascockpit-Avionik von Dynon SkyView HDX zum Einsatz. Die angegebene Zuladung beträgt 600 Kilogramm. Hinzu kommt laut Hersteller ein Stauraumvolumen von insgesamt 600 Litern, das sich auf die Kabine und ein Gepäckfach im Bug verteilt.

Den Erstflug hat Corrado Rusalen, Mitbegründer von Alpi Aviation, übernommen. Er zeigte sich nach dem erfolgreichen Flug bewegt und hob insbesondere die Teamleistung hinter dem Projekt hervor. Der Erstflug sei das Ergebnis von Fachwissen, Engagement und großer Leidenschaft innerhalb des Unternehmens. Für Alpi Aviation beginne damit ein neues Kapitel der Firmengeschichte.