Oshkosh-Premiere: Jetfuel-Motoren für die Piper Seminole DX

Die beiden flüssigkeitsgekühlten, jeweils 180 PS starken Turbomotoren von DeltaHawk sollen rund 40 Prozent effizienter sein als konventionelle Avgas-Motoren. Der Motor enthält laut Hersteller weniger bewegliche Teile als andere Antriebe und soll so die Betriebskosten erheblich senken. Der seit 2023 von der US-Luftfahrtbehörde FAA zugelassene Antrieb eignet sich für Kraftstoffe JET-A und JET A-1. Die Zulassung für Sustainable Aviation Fuel (SAF) steht indes noch aus, heißt es in einer Pressemitteilung des US-amerikanischen Flugezeugherstellers. Der US-amerikanische Flugzeughersteller möchte ein Piper-eigenes STC verwenden, um die Firewall-Forward-Kits von DeltaHawk in die Seminole-Produktionslinie zu integrieren. Das Kit umfasst die beiden gegenläufigen DeltaHawk-Motoren und zwei Dreiblattpropeller. Die Motoren sind flüssigkeitsgekühlt – die Wärme daraus wird für die Kabinenheizung genutzt. Die Seminole DX ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Piper und DeltaHawk, die Anfang 2024 bekannt gegeben wurde.