Neuer Kunstflug-Segler: Conquistador zum Erstflug gestartet

"Conquistador" steht in goldenen Lettern auf der Seite des Cockpits. Das kann man als Kampfansage verstehen, verweist der aus dem aus dem Spanischen stammende Begriff doch auf jene Soldaten und Erobererer, die im 16. und 17. Jahrhundert große Teile von Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Philippinen und anderer Inseln als Kolonien eroberten und, obwohl zahlenmäßig meist deutlich im Hintertreffen, dank überlegener Waffentechnologien auch kriegerische Völker wie die Inka und Azteken zu besiegen imstande waren.
Soll also der Pilot des Conquistador dank überlegener Technologie ähnliche Erfolge gegen seine Konkurrenten auf dem Swift S-1 erringen können?
Das Swift-Problem
Aktuell ist der als Kobuz-Nachfolger Anfang der 1990er Jahre entwickelte Swift ...