Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Segelflug

Neuer Kunstflug-Segler: Conquistador zum Erstflug gestartet

Kunstflug-Segler
Conquistador zum Erstflug gestartet

Exklusiv

Dietmar Poll gilt in der Segelkunstflug-Szene als versierter Tüftler. Mit dem Conquistador hat er jüngst einen neuen Kunstflug-Einsitzer gebaut und erfolgreich zum Erstflug gebracht. Hat das Muster die Gene, um den legendären Swift S-1 zu beerben?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.06.2026
Als Favorit speichern
Conquistador zum Erstflug gestartet
Foto: Dietmar Poll

"Conquistador" steht in goldenen Lettern auf der Seite des Cockpits. Das kann man als Kampfansage verstehen, verweist der aus dem aus dem Spanischen stammende Begriff doch auf jene Soldaten und Erobererer, die im 16. und 17. Jahrhundert große Teile von Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Philippinen und anderer Inseln als Kolonien eroberten und, obwohl zahlenmäßig meist deutlich im Hintertreffen, dank überlegener Waffentechnologien auch kriegerische Völker wie die Inka und Azteken zu besiegen imstande waren.

Soll also der Pilot des Conquistador dank überlegener Technologie ähnliche Erfolge gegen seine Konkurrenten auf dem Swift S-1 erringen können?

Das Swift-Problem

Aktuell ist der als Kobuz-Nachfolger Anfang der 1990er Jahre entwickelte Swift ...