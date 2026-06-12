Neuer Kunstflug-Segler: Conquistador zum Erstflug gestartet

"Conquistador" steht in goldenen Lettern auf der Seite des Cockpits. Das kann man als Kampfansage verstehen, verweist der aus dem aus dem Spanischen stammende Begriff doch auf jene Soldaten und Erobererer, die im 16. und 17. Jahrhundert große Teile von Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Philippinen und anderer Inseln als Kolonien eroberten und, obwohl zahlenmäßig meist deutlich im Hintertreffen, dank überlegener Waffentechnologien auch kriegerische Völker wie die Inka und Azteken zu besiegen imstande waren.