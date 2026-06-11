Aerowest Firmenporträt: Organtransporte und Charter ab Hannover

Manche Situationen lassen erahnen, wie emotional es im Alltag von Aerowest zugehen kann: etwa die eines Mädchens aus Griechenland, das, angeschlossen an eine Herz-Lungen-Maschine, mit einem Business Jet von Aerowest nach Hannover gebracht wird, um dort ein zuvor eingeflogenes Spenderorgan in Empfang zu nehmen. Das Mädchen, so viel sei verraten, darf nach einer erfolgreichen Transplantation leben. "Mehr dürfen wir nicht sagen, denn die Angehörigen des Spenders dürfen keinesfalls mit der Empfängerin in Kontakt kommen", erklärt Axel Klegien, Managing Director von Aerowest Aviation Services.