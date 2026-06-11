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Aerowest Firmenporträt: Organtransporte und Charter ab Hannover

Aerowest Hannover
Lebensrettung als Business Case

Wann immer ein Jet mit Aerowest-Logo startet oder landet, wird möglicherweise ein Leben gerettet: Organtransporte sind das wichtigste, aber nicht das einzige Standbein des Operators aus Hannover. Bei einem Besuch lernen wir ein Unternehmen kennen, das eigene Wege geht und so auch in Nischenmärkten erfolgreich ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.06.2026
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Lebensrettung als Business Case
Foto: Aerowest

Manche Situationen lassen erahnen, wie emotional es im Alltag von Aerowest zugehen kann: etwa die eines Mädchens aus Griechenland, das, angeschlossen an eine Herz-Lungen-Maschine, mit einem Business Jet von Aerowest nach Hannover gebracht wird, um dort ein zuvor eingeflogenes Spenderorgan in Empfang zu nehmen. Das Mädchen, so viel sei verraten, darf nach einer erfolgreichen Transplantation leben. "Mehr dürfen wir nicht sagen, denn die Angehörigen des Spenders dürfen keinesfalls mit der Empfängerin in Kontakt kommen", erklärt Axel Klegien, Managing Director von Aerowest Aviation Services.

Es ist ein Unternehmen, das entgegen dem Mainstream einer auf Glanz und Luxus ausgerichteten Branche aufgestellt ist und das zeigt, welche Bedeutung der Business ...