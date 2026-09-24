Game Aerospace: Löschflugzeug GB2 absolviert Erstflug

Laut Facebook-Auftritt von Game Aerospace startete die GB2 vom Louise Thaden Field in Bentonville, Arkansas, zum Erstflug und absolvierte das geplante Programm zur Zufriedenheit des Entwicklerteams. Die GB2 ist das erste in den USA explizit für Löscheinsätze entwickelte Flugzeug – die heute vielfach eingesetzten Muster wie AirTractor AT-802 oder die polnische PZL M18 Dromader wurden seinerzeit als Agrarflugzeuge konzipiert und später für das Ausbringen von Wasser über Waldbränden quasi zweckentfremdet.

Die GB2, Beiname "Stormbird", ist deutlich größer als die beiden oben genannten und weltweit vielfach eingesetzten Lösch-Einmots. Der Prototyp wiegt leer gut 2700 Kilogramm, die maximale Abflugmasse gibt Game Aerospace mit gut 8600 Kilogramm an, was eine vergleichsweise hohe Nutzlast ermöglicht. Im Einsatz sollen mehr als 4500 Liter Wasser und gut 1500 Liter Kraftstoff an Bord genommen werden können. Das Cockpit ist zweisitzig ausgelegt, laut Game Aerospace um Flexibilität im Einsatz und in der Ausbildung zu ermöglichen.

PT6 und MT-Luftschraube Laut Website des Herstellers wird die Composit-Zelle auf eine Lebensdauer von 20.000 Betriebsstunden ausgelegt. Als Stall Speed gibt Game Aerospace 81 Knoten bei MTOW und 54 Knoten bei Leermasse an. Die Maximum Operating Speed soll bei 220 Knoten liegen, die Lastvielfachen bei +4/-2 g und die Dienstgipfelhöhe bei 25.000 Fuß. Als Antrieb kommt eine PT6A-67F mit 1700 SHP zum Einsatz, die einen fünfblättrigen Verstellpropeller von MT-Propeller antreibt.

"Der erfolgreiche Erstflug der GB2 ist das Ergebnis jahrelanger technischer Arbeit, handwerklichen Könnens und des Engagements unseres gesamten Teams sowie der hervorragenden Zusammenarbeit mit der FAA", ließ sich Philipp Steinbach, CEO, Mitbegründer und Testpilot, zitieren. "Unser Ziel ist es, die weltweit kosteneffizienteste Lösung für die Brandbekämpfung aus der Luft anzubieten – ein Flugzeug, das von Anfang an speziell für diesen Einsatzzweck konzipiert wurde."