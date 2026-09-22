Textron Aviation: 500. Cessna Citation Latitude ausgeliefert

Erfolgsmeldung aus dem Hause Textron: Der Flugzeugbauer aus Wichita, Kansas, hat die 500. Cessna Citation Latitude ausgeliefert. "Dieser Meilenstein unterstreicht den anhaltenden Erfolg des weltweit meistverkauften mittelgroßen Geschäftsflugzeugs und würdigt die Mitarbeiter, deren handwerkliches Können und Engagement dazu beigetragen haben, dass die Citation Latitude für Betreiber auf der ganzen Welt zur ersten Wahl geworden ist", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

"Die Auslieferung der 500. Citation Latitude ist ein Beweis für das Engagement der Mitarbeiter, die dieses Flugzeug jeden Tag mit Hingabe und Stolz bauen", lässt sich Eric Cardinali, Senior Vice President, Manufacturing, zitieren. "Hinter jedem Flugzeug steht ein Team, das sich dafür einsetzt, die Qualität und Handwerkskunst zu liefern, die unsere Kunden erwarten."

Eine Instanz im Midsize-Segment Mit einer laut Hersteller unübertroffenen Kombination aus geräumiger Kabine mit stehhöhenfähigem, ebenem Boden, hoher Einsatzfähigkeit und effizientem Betrieb bietet die Citation Latitude zudem eine hervorragende Reichweite und Kurzstreckenleistung, sodass Kunden diesen Mehrwert bei einer Vielzahl von Einsätzen nutzen können.