Jetzt mit Smart Window: FlexJet übernimmt die erste Praetor 600E

Die Praetor 600E von Embraer feiert ihren Einstand beim Fractional-Ownership-Spezialisten Flexjet – das Unternehmen hat das erste Exemplar des neuen Super Midsize Jets übernommen. Geplant ist, noch in diesem Jahr elf weitere 600E-Jets in die Flotte aufzunehmen. Zudem plant das Unternehmen, die Praetor 600E zu "gegebener Zeit" auch in Europa einzusetzen. Die Auslieferungen sind Teil eines im Februar 2025 angekündigten Großauftrags über 182 Business Jets des brasilianischen Herstellers im Wert von rund sieben Milliarden US-Dollar, heißt es in einer Pressemitteilung.
Komfort-Plus in der Kabine
Im März 2026 hatte Embraer mit Praetor 600E und Praetor 500E die nächste Generation der Jet-Familie vorgestellt. Vor allem die Kabine profitiert von dem Update. Das Flugzeug ist optional mit Smart Window ausgestattet, ein 42 Zoll großer 4K-OLED-Touchscreen, der in die gewölbte Kabinenwand integriert ist. Smart Window kann ein virtuelles Fenster darstellen, eignet sich aber auch mittels Starlink-Onlinezugang für Videokonferenzen, Videostreaming und bietet Zugriff auf drei außen am Flugzeug montierte Kameras. Flexjet positioniert den Bereich als mobile Arbeitsumgebung mit einem Sofa und zwei Sitzen. Für Unterhaltung lässt sich die Kabine mit zurückgelehnten Sitzen und gedimmter Beleuchtung in einen Kino- oder Gamingbereich verwandeln. Dank der verstellbaren Sitze ist auch das Schlafen an Bord möglich. Auch Beleuchtung und Audiosystem wurden überarbeitet.
Neben der Praetor 600E ist Flexjet auch Erstkunde für die Praetor 500E. Bei diesem Midisze Jet sollen die ersten Auslieferungen im weiteren Jahresverlauf erfolgen. Zudem übernimmt Flexjet weitere Exemplare des Light Jets Phenom 300E, heißt es. Der XL-Auftrag umfasst eine Festbestellung über 182 Flugzeuge mit Optionen für 30 weitere Flugzeuge sowie ein erweitertes Service- und Supportpaket. Flexjet war bereits Erstkunde für Embraer-Jets wie Phenom 300, Legacy 450 sowie Praetor 500 und Praetor 600, die 2018 auf den Markt kamen.