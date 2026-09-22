Jetzt mit Smart Window: FlexJet übernimmt die erste Praetor 600E

Die Praetor 600E von Embraer feiert ihren Einstand beim Fractional-Ownership-Spezialisten Flexjet – das Unternehmen hat das erste Exemplar des neuen Super Midsize Jets übernommen. Geplant ist, noch in diesem Jahr elf weitere 600E-Jets in die Flotte aufzunehmen. Zudem plant das Unternehmen, die Praetor 600E zu "gegebener Zeit" auch in Europa einzusetzen. Die Auslieferungen sind Teil eines im Februar 2025 angekündigten Großauftrags über 182 Business Jets des brasilianischen Herstellers im Wert von rund sieben Milliarden US-Dollar, heißt es in einer Pressemitteilung.

Komfort-Plus in der Kabine Im März 2026 hatte Embraer mit Praetor 600E und Praetor 500E die nächste Generation der Jet-Familie vorgestellt. Vor allem die Kabine profitiert von dem Update. Das Flugzeug ist optional mit Smart Window ausgestattet, ein 42 Zoll großer 4K-OLED-Touchscreen, der in die gewölbte Kabinenwand integriert ist. Smart Window kann ein virtuelles Fenster darstellen, eignet sich aber auch mittels Starlink-Onlinezugang für Videokonferenzen, Videostreaming und bietet Zugriff auf drei außen am Flugzeug montierte Kameras. Flexjet positioniert den Bereich als mobile Arbeitsumgebung mit einem Sofa und zwei Sitzen. Für Unterhaltung lässt sich die Kabine mit zurückgelehnten Sitzen und gedimmter Beleuchtung in einen Kino- oder Gamingbereich verwandeln. Dank der verstellbaren Sitze ist auch das Schlafen an Bord möglich. Auch Beleuchtung und Audiosystem wurden überarbeitet.

Flexjet Die neue Praetor 600E punktet mit inneren Werten.