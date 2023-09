Die KLM Flight Academy mit Sitz am Flughafen Groningen Eelde in den Niederlanden hat zur Modernisierung ihrer Flotte bei Diamond Aircraft zwölf einmotorige DA40 NG und zwei zweimotorige DA42-VI bestellt. Beide Muster werden vom 168 PS (123,5 kW) starken AE300 von Austro Engine angetrieben. Der Festauftrag sieht die ersten Auslieferungen im ersten Quartal 2024 vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit vergrößert sich die Flotte von KLM auf insgesamt 18 Diamond-Trainingsflugzeuge (sechs DA42-VI, zwölf DA40 NG). Die Selbstzünder sollen bis zu 50 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als vergleichbare Avgas-Antriebe.