Elektronische Zündung für alle neuen Skyhawk

Das duale elektronische Zündsystem von Lycoming, kurz Dual EIS, ist jetzt Standard in allen neuen Cessna Skyhawk, heißt es in einer Pressemitteilung des Herstellers. Dual EIS ersetzt das bisherige Dual-Magnetzündsystem und enthält elektronische Komponenten, was die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren reduziert. Die Technologie soll die Betriebskosten senken, indem es sich positiv auf die Wartung auswirkt und gleichzeitig Treibstoffeffizienz und Motorleistung erhöht.