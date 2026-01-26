EASA-Zulassung für die Bristell B23 mit Rotax 916 iS

BRM Aero hat die EASA-Zulassung für seinen Ganzmetall-Tiefdecker Bristell B23 mit dem derzeit leistungsstärksten Rotax-Turbomotor 916 iS in der Kategorie CS-23 erhalten. Durch den Einbau des 160 PS starken Antriebs mit elektronischer Benzineinspritzung erweitert der tschechische Hersteller die B23-Reihe um ihre bislang leistungsstärkste Option. Einsatzmöglichkeiten sieht BRM AERO in den Bereichen Ausbildung, Touren und Segelflugzeugschlepp. Zum Zeitpunkt der am 17. Dezember 2025 ausgestellten EASA-Zulassung war die Bristell B23 das erste von der EASA nach CS-23-zertifizierte Flugzeug mit dem Rotax 916 iS, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bristell B23 kombiniert eine bewährte Ganzmetallkonstruktion mit fortschrittlicher Avionik und zeitgemäßen Rotax-Antrieben. Das Flugzeug verfügt über ein Garmin-Glascockpit und eine geräumige Kabine. Die maximale Abflugmasse beträgt 750 kg, abhängig von der Ausstattung sind bis 280 Kilogramm Nutzlast möglich. Die Startrollstrecke beträgt 153 Meter, das virtuelle 15-Meter-Hindernis ist nach 286 Metern überwunden. Die B23 nimmt maximal 850 Kilogramm schwere Segelflugzeuge an den Haken. Ihre maximale Flughöhe ist in Flugfläche 180 erreicht (5.486 m). Die TBO des Motors beträgt 2000 Stunden. Im Reiseflug verbrennt die B23 rund 24 Liter bleifreies Benzin pro Stunde.

BRM AERO Geräumige Kabine, moderne Avionik: Die B23 eignet sich für viele Einsatzbereiche.

Nach eigenen Angaben hat BRM AERO seit 2009 mehr als 1100 Bristell-Flugzeuge auf vier Kontinenten ausgeliefert. Im September 2025 hat die B23 auch die Zertifizierung von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA gemäß Part 23 erhalten. BRM AERO bietet die zertifizierte B23 mit Rotax-Einspritzermotoren mit und ohne Turbolader von 100 (74 kW) bis 160 PS (118 kW) an. Das B23-Programm steht im Einklang mit den im Sommer 2025 vorgestellten MOSAIC-Regularien in den USA. Auch technisch eng verwandte UL-Varianten der Bristell sind erhältlich.