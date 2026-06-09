Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Motorflug
Elektroflug

Neue Batterien von Pipistrel

Elektroflug
Neue Batterien von Pipistrel

Mit einem Batterie-Austauschprogramm will der E-Flugzeugbauer Pipistrel sein Modell Velis Elektro noch attraktiver machen. Auch der Deutschland-Vertreter Green Aviation Hub könnte davon profitieren.

Samuel Pichlmaier
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.06.2026
Als Favorit speichern
Neue Batterien von Pipistrel
Foto: SYSTEM

Der slowenische Flugzeugbauer Pipistrel hat ein neues Batterie-Austauschprogramm aufgelegt. Unter dem Motto "Überholte Batterie = Geringere Kosten" bietet der Hersteller seinen Kunden an, nach der Rückgabe gebrauchter Akku-Packs jede Batterie mit neuen Zellenmodulen zu überholen, wodurch sie wieder die Leistung eines fabrikneuen Flugzeugs erhalten sollen.

Das Verfahren soll auch zur Reduzierung von Batterie-Sondermüll beitragen und die Wiederverwendung der Zellen ermöglichen, anstatt sie auf einer Deponie zu entsorgen.

Bis zu 400 Stunden Garantie

Das Programm bietet im Detail für einer fabrikneue Velis Electro 400 Stunden Garantie an, für Ersatzteile und überholte Batterien sind 200 Stunden Garantie vorgesehen. Für Batterien, die bereits über 800 Stunden gelaufen sind, wird der Preis für ein vollständig überholtes Batterie-Pack berechnet.

Besonders im Vereins- oder Schulungsbetrieb könnte das Batterie-Austauschprogramm auch für den Pipistrel-Deutschland-Vertreter Green Aviation Hub interessant sein. Für die Kunden wären dadurch auch nach vielen Betriebsstunden eines Flugzeugs immer noch eine hohe Batterieleistung im Flug verfügbar.