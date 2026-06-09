Neue Batterien von Pipistrel

Der slowenische Flugzeugbauer Pipistrel hat ein neues Batterie-Austauschprogramm aufgelegt. Unter dem Motto "Überholte Batterie = Geringere Kosten" bietet der Hersteller seinen Kunden an, nach der Rückgabe gebrauchter Akku-Packs jede Batterie mit neuen Zellenmodulen zu überholen, wodurch sie wieder die Leistung eines fabrikneuen Flugzeugs erhalten sollen.

Das Verfahren soll auch zur Reduzierung von Batterie-Sondermüll beitragen und die Wiederverwendung der Zellen ermöglichen, anstatt sie auf einer Deponie zu entsorgen.

Bis zu 400 Stunden Garantie Das Programm bietet im Detail für einer fabrikneue Velis Electro 400 Stunden Garantie an, für Ersatzteile und überholte Batterien sind 200 Stunden Garantie vorgesehen. Für Batterien, die bereits über 800 Stunden gelaufen sind, wird der Preis für ein vollständig überholtes Batterie-Pack berechnet.