Diamond Aircraft bringt die Katana zurück nach Europa

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage von Flugschulen, Flugvereinen und privaten Eigentümern nimmt der österreichische Flugzeughersteller Diamond Aircraft die Produktion der Kolben-Einmot im Werk in Wiener Neustadt wieder auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Auftragsbücher für die DA20i sind geöffnet.

Die in Europa gebaute DA20i Katana wird vom Einspritzermotor Rotax 912 iSc3 Sport (74 kW/100 PS) angetrieben. Als wesentliche Verbesserung gegenüber früheren Modellen wird das Flugzeug außerdem mit dem Garmin G500TXi ausgestattet sein. Die neue Avionik mit Touch Display umfasst unter anderem Funktionen wie Synthetic Vision, Geländewarnungen und Verkehrsinformationen.

Die DA20-Serie basiert weiterhin auf der bewährten Verbundwerkstoff-Zelle. Diamond Aircraft spricht von zeitloser Technik, struktureller Langlebigkeit und zuverlässiger Leistung, die sich seit Jahrzehnten bewährt habe. Die neue DA20i Katana sei damit ideal für die Ausbildung und Freizeitflüge, heißt es.

"Wir freuen uns sehr, die DA20i Katana wieder nach Europa zu bringen. Dieses Flugzeug hat seit jeher einen besonderen Platz im Herzen von Piloten und Fluglehrern eingenommen und ist mit seinen neuen Upgrades bereit, die nächste Generation von Fliegern zu begeistern", sagte Jane Wang, Director Sales, Marketing und Flight Ops bei Diamond Aircraft Austria.