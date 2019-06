„Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere DA42-VI mit Austro-Engine-Dieseltriebwerken erste Wahl als MEP-Trainer für die Airbus Flight Academy Europe ist“, kommentierte Amila Spiegel, Sales & Marketing Director von Diamond Aircraft Industries Austria, den Deal. „Dank ihrer modernen Avionikausstattung mit dem Garmin G1000 NXi ist die DA-42 nahe an den kommerziellen Cockpits, in denen die Piloten später arbeiten, daher ist sie perfekt für die Ausbildung von ATPL-Aspiranten geeignet, die sich dann schnell auf größeren Mustern zurecht finden.“

Um der hohen Nachfrage nach Piloten in Europa gerecht zu werden – Pognosen gehen von einem Bedarf von 94.000 neuen Piloten in den nächsten 20 Jahren aus – hat Airbus die seit 2006 bestehende Flight Academy mit Sitz in Angoulême, Frankreich, die bis dahin vorrangig Militärpiloten schulte, in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut und auch die Ausbildung ziviler Piloten begonnen. 2018 genehmigte die EASA die ab-initio-Ausbildung. Mittlerweile ist das Netzwerk auf 17 Standorte weltweit angewachsen.

Der jüngst ausgelieferten DA42 sollen kurzfristig zwei weitere folgen. Seit ihrer Einführung vor mehr als 14 Jahren wurden fast 1.000 DA42 ausgeliefert. Die in Kohlefaser-Verbundwerkstoff hergestellten Flugzeuge sind mit den Austro-Engine Jet-Fuel-Motoren vom Typ AE300 sowie dem Garmin G1000 NXi mit 3-Achsen-Autopilot und optionaler elektrisch angetriebener Klimaanlage ausgestattet. Der mehrmotorige Trainer ist an vielen Flugschulen im Einsatz, unter anderme bei der European Flight Academy von Lufthansa Aviation Training, der Lift Academy oder der FTE Jerez.