Luftfahrt-Bundesamt: Alexander Schott ist neuer Präsident

Zum 3. August trat Alexander Schott das Amt als Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes an. Schott, Jahrgang 1969, absolvierte nach seinem Wehrdienst und der Ausbildung zum Reserveoffizier ein Studium der Rechtswissenschaften in Kiel und Lüttich und arbeitete nach dem Referendariat im Verteidigungsministerium in Bonn und an der deutschen Botschaft in Tel Aviv auf verschiedenen Posten innerhalb der NATO und des Bundesverteidigungsministeriums sowie beim Bundesnachrichtendienst und beim Militärischen Abschirmdienst. Seine letzte Stelle vor dem Wechsel nach Braunschweig war Unterabteilungsleiter Innovation und Cyber sowie Forschungs- und Innovationsdirektor im Bundesministerium der Verteidigung.

Tiefgreifende Veränderungen in der Luftfahrt Das LBA zitriert den neuen Chef auf seiner Website zu seinem Amtsantritt so:

"Ich danke dem Bundesverkehrsminister für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf meine neue Aufgabe hier in Braunschweig. Die Luftfahrt befindet sich in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und großer Herausforderungen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen des Luftfahrt-Bundesamtes möchte ich mit diesen Entwicklungen mithalten und unseren Beitrag auch zur Weiterentwicklung der sicheren, modernen und zukunftsfähigen Luftfahrt leisten. So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Luftfahrt ihre Rolle als Innovationstreiber, Garant für Mobilität und starke Säule des Wirtschaftsstandortes Deutschland auch erfüllen und weiterentwickeln kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im LBA und den Unternehmen, Betrieben und Verbänden der Luftfahrt in Deutschland und Europa."

Schott übernimmt die Leitung einer Behörde, in der Funktionalität und Servicedenken sowie Dysfunktionalität und Verweigerungshaltung eng beieinander liegen. Insbesondere über die Missstände im Referat L6 hat der aerokurier ausführlich berichtet und aufgezeigt, wie weit die Ignoranz der Verantwortlichen Mitarbeiter bis hin zum ehemaligen Präsidenten Jörg Mendel ging und geht.

Schott wird demnach nicht umhin kommen, unangenehme Personalentscheidungen zu treffen, um aus dem LBA das zu machen, was die Austro Control seit Jahren ist: eine moderne Luftfahrtbehörde, die Dinge möglich macht, anstatt sie zu behindern.

Alexander Schott steht vor einer Herkulesaufgabe. Nun muss er beweisen, dass das LBA mehr sein kann als das größte unbeleuchtete Luftfahrthindernis der Bundesrepublik Deutschland.