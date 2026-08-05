Rennstrecke Los Angeles - Farnborough: Gulfstream holt Rekord nach zehn Tagen zurück

Wenn es um Geschwindigkeitsrekorde geht, wird in der Business Aviation mit harten Bandagen gekämpft. Die führenden Hersteller nutzen die kürzesten Flugzeiten zwischen Städtepaaren, um die Fähigkeiten ihrer Langstreckenjets möglichst öffentlichkeitswirksam unter Beweis zu stellen. Das kann man spannend finden oder auch nicht – die jüngste Meldung von Gulfstream zeigt jedoch, wie ernst es den Herstellern mit den Rekordflügen ist.

Am 30. Juli verkündet Gulfstream, dass eine G700 die 4740 Nautische Meilen (8778 km) lange Strecke innerhalb von 8 Stunden und 27 Minuten vom Start bis zur Landung zurückgelegt hat. Der Rekordflug startete vom Los Angeles International Airport und endete mit der Landung im britischen Farnborough. Ohne weitere Einordnung heißt es, dass der bisherige Rekord um 19 Minuten unterboten wurde, was einer Geschwindigkeitssteigerung von 3,6 Prozent entspreche. Diese Leistung reihe sich in die wachsende Liste der von Gulfstream aufgestellten Streckenrekorde ein, teilt das Unternehmen mit.

Bombardier legt vor, Gulfstream kontert Welcher Hersteller hinter dem "alten" Rekord steht, zeigt der Blick ins News-Archiv des kanadischen Konkurrenten Bombardier. Am 20. Juli heißt es dort, dass eine Global 8000 auf einem Flug von Los Angeles nach Farnborough einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat. Der Jet "Made in Canada" legte die Strecke zwischen den Städten in 8 Stunden und 46 Minuten zurück. Es sei der Crew gelungen, die nur schwachen Rückenwinde zu kompensieren und eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.93 zu erreichen. Bombardier gibt an, den alten Rekord um 2,2 Prozent unterboten zu haben.

Wann und mit welchem Jet dieser vorherige Rekord geflogen wurde, lassen beide Hersteller offen. Die Formulierung "Gulfstream Reclaims Los Angeles to Farnborough City Pair Speed Record on G700” lässt jedoch keine Zweifel daran, dass der US-amerikanische Flugzeugbauer die Trophäe zurückerobert hat.