PC-24 geht mit Gogo Galileo online

Eine stabile Internetverbindung an Bord gehört in immer mehr Business Jets zum Standard. Jetzt bietet auch der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus ein entsprechendes Paket für die PC-24 an. Die Wahl fiel auf Gogo Galileo, das laut Pressemitteilung mit hohen Upload- und Downloadgeschwindigkeiten eine weltweite Abdeckung mit gleichbleibender Leistung sowie niedrige Latenzzeiten bietet. Technische Basis für das Hochgeschwindigkeits-Internet ist das OneWeb-Satellitennetzwerk – die Satelliten umkreisen die Erde in einer niedrigen Umlaufbahn (LEO, Low Earth Orbit). Das System ist bereits von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie der Federal Aviation Administration (FAA) zugelassen.

Position und Form der Antenne wurden so gewählt, dass die Installation kaum Auswirkungen auf die Aerodynamik und die Leistungsfähigkeit des Business Jets hat. Pilatus spricht in einer Pressemitteilung von einer integrierten Lösung, wie sie für professionelles OEM-Design typisch sei.

Die Passagiere bekommen von der Technik im Hintergrund nichts mit. Sie bleiben während ihrer Reise nahtlos mit dem Internet verbunden und können die Kabine als voll funktionsfähigen Arbeitsbereich nutzen oder in ihrer Freizeit Multimedia-Inhalte über WLAN streamen. Lufthansa Technik und Pilatus haben zudem gemeinsam ein In-Flight-Entertainment-System entwickelt, das über einen zehn Zoll großen Touchscreen verfügt. In Form einer 3D-Moving-Map wird die Position der PC-24 in Echtzeit anzeigt. Zum Paket gehören auch vier Kabinenlautsprecher inklusive Subwoofer, Mood-Beleuchtung, USB-Anschlüsse und Medienspeicher.