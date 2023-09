NetJets: Option auf 1500 Citations

Diese Vereinbarung erweitert den bestehenden Flottenvertrag von NetJets und beinhaltet Optionen für eine jährlich steigende Anzahl von Flugzeugen. NetJets kann je nach Bedarf sowohl Citation Ascend, Citation Latitude und Citation Longitude kaufen. Als Teil des Deals wird NetJets der "Flotteneinführungskunde" für die neue die Citation Ascend. Die Auslieferung der Ascend wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen, wenn das Flugzeug, das sich derzeit in der Entwicklung befindet, in Dienst gestellt werden soll.

Vorgestellt wurde der neue Jet am Vorabend der EBACE in Genf. Als jüngster Spross der Citation-Familie ist der Zweistrahler der bisherige Höhepunkt der Weiterentwicklung der Excel-Reihe, die ihre erfolgreiche Laufbahn im Februar 1996 mit dem Erstflug der 560 XL begann. Damals war das Kabinenkonzept mit einem tiefergesetzten Boden im Mittelgang zwischen den Sitzen hochmodern – vor allem beim Einsteigen sorgte die größere Kopffreiheit für mehr Komfort für die Passagiere. Mehr als 1000 Flugzeuge des Musters hat der US-Hersteller so verkauft, was die 560XL zur erfolgreichsten Modellreihe macht.

Textron Aviation Die Ascend ist der jüngste Spross der erfolgreichen 560XL-Familie.



Flat Floor ist in Heutzutage dagegen ist der "Flat Floor" gefragt – der ebene Kabinenboden war zuvor schon Standard in den größeren Citation-Modellen Latitude und Longitude. Mit der Citation Ascend hat er nun auch in der kleineren 560XL-Baureihe Einzug gehalten, Flugzeugbauer Textron hört damit auf die Wünsche seiner Kunden nach einem ebenen Boden. Der Hersteller hat dafür den Kabinenboden im Mittelgang angehoben. So büßt die Kabine zwar mehr als 20 Zentimeter Höhe ein, trotzdem hat das Raumgefühl deutlich gewonnen. Ein wesentlicher Grund dafür sind die neugestalteten Sitze, die sich nicht nur Richtung Kabinenmitte verschieben, sondern auch drehen lassen – sich gegenübersitzende Passagiere gewinnen dadurch erheblich an Beinfreiheit. Zugelassen ist die Ascend für zwölf Passagiere, die typische Kabinenausstattung sieht allerdings höchstens neun Mitflieger vor.

Textron Aviation Das Raumgefühl gewinnt - trotz geringerer Kabinenhöhe.



Connectivity muss sein Andere Komfortfeatures der Citation Ascend haben sich schon im Vorgänger Citation XLS Gen2 bewährt. Kontaktlose Lademöglichkeiten für Mobiltelefone und Tablets, USB-C-Ports an jedem Passagierplatz und die Sitze seitwärts gegenüber der Eingangstür, deren Lehnen umgeklappt werden können und so als Ablage dienen, ohne dass das Leder der Sitze durch darauf abgestellte Koffer leidet.

Die Fenster sind nun um 15 Prozent größer als beim Vorgängermodell XLS Gen2, eine Led-Beleuchtung drumherum sorgt für edle Lichtakzente. Weil Textron für die Dämmung neue Materialien verwendet, soll die Kabine der Ascend deutlich leiser sein als die ihrer Vorgängerin.

G5000-Avionik im Cockpit Im Cockpit wechselt Textron vom Collins Aerospace Pro Line 21 zum Avioniksystem G5000 des Herstellers Garmin. Ältere XLS-Flugzeuge konnten damit bereits seit vier Jahren nachgerüstet werden, dass die Ascend nun serienmäßig damit ausgestattet wird, ist ein wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung der Textron-Flotte: Auch die Latitude und Longitude nutzen das G5000, und bis auf den CJ4 Gen2 sind alle anderen Citation-Modelle mit der kleineren G3000-Avionik ausgestattet. Wie ihre größeren Schwestern erleichtert die Ascend der Cockpitcrew die Arbeit mit einer automatischen Schubsteuerung (Autothrottle).

Zudem hat Triebwerkshersteller Pratt&Whitney seinen 545-Motor für die 560XL in der "D"-Version mit einem effizientereren Hochdruckverdichter und einer überarbeitete einstufige Hochdruckturbine überarbeitet. Die Folge ist nicht nur eine TBO von nun 6000 Stunden, sondern auch verbesserte Leistungsdaten der Ascend. Jedes Triebwerk leistet knapp 19 Kilonewton Schub.

Textron Aviation Im Cockpit dominiert das G5000 von Garmin, Autothrottle entlastet die Crew.



Reichlich Performance Maximal zwölf Passagiere reisen in der Ascend, die Reichweite mit vier Gästen an Bord gibt Textron mit 1900 Nautischen Meilen an. Die Reise-Höchstgeschwindigkeit soll 441 Knoten TAS betragen. Bei vollen Tanks bietet der Jet noch eine Zuladung von 386 Kilogramm. Wie andere kleine Jets kommt die Ascend mir relativ kurzen Pisten zurecht: 1116 Meter Asphalt reichen laut Hersteller für den sicheren Start.

Seit Beginn der mehr als 40-jährigen Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen hat NetJets über 800 Flugzeuge von Textron Aviation übernommen, einschließlich der Ausübung von über 300 Optionen für Citation Latitudes und Longitudes in den letzten acht Jahren.