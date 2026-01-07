Anmelden
Business Aviation

Juni statt Mai: Die EBACE ist verschoben

2. bis 4. Juni 2026 in Genf
Juni statt Mai: EBACE ist verschoben

Die EBACE ist verschoben. Als neuen Termin für die Genfer Messe haben die Organisatoren den 2. bis 4. Juni 2026 bekanntgegeben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.01.2026
Juni statt Mai: EBACE ist verschoben
Foto: Patrick Holland-Moritz

Das organisatorische Hickhack um die EBACE, ehemals Europas führende Messe für die Business Aviation, nimmt kein Ende. Jetzt hat die European Business Aviation Association (EBAA) einen neuen Termin festgelegt: Die EBACE öffnet nicht wie gewohnt im Mai, sondern erst vom 2. bis 4. Juni im Genfer Palexpo ihre Pforten. Am Tag bekommen die Unternehmen die Gelegenheit, ihre News bei Pressekonferenzen zu verbreiten. Die Aussteller sollen mit attraktiven Preisen gelockt werden.

Erst im November hat die EBAA ein neues Konzept vorgestellt. Nach einer 2025er-Messe ohne Flugzeuge soll es 2026 wieder ein Static Display geben. Zudem wurde ein neues Team für die Organisation vorgestellt. Der Plan, die Messe durch verschiedene europäische Städte touren zu lassen, soll erst ab 2027 umgesetzt werden.