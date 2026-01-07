Juni statt Mai: Die EBACE ist verschoben

Das organisatorische Hickhack um die EBACE, ehemals Europas führende Messe für die Business Aviation, nimmt kein Ende. Jetzt hat die European Business Aviation Association (EBAA) einen neuen Termin festgelegt: Die EBACE öffnet nicht wie gewohnt im Mai, sondern erst vom 2. bis 4. Juni im Genfer Palexpo ihre Pforten. Am Tag bekommen die Unternehmen die Gelegenheit, ihre News bei Pressekonferenzen zu verbreiten. Die Aussteller sollen mit attraktiven Preisen gelockt werden.