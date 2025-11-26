Kehren die Business Jets zur EBACE zurück?

Die European Business Aviation Association (EBAA) kündigt ein neu konzipiertes Static Display für die EBACE26 an, nachdem die Messe in diesem Jahr in nur einer Halle im Genfer Palexpo ohne Flugzeuge über die Bühne ging. Die Jets und Turboprops sollen an einem neuen, eigens dafür vorgesehenen Standort am Flughafen Genf parken. In einer Pressemitteilung versprechen die Veranstalter nicht weniger als die "sicherste, flexibelste und kundenorientierteste Flugzeugausstellung in der Geschichte der Veranstaltung".

Die 40.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche umfasst sowohl einen luftseitigen als auch einen landseitigen Zugang. Es soll strengere Kontrollen der Zugangspunkte geben, um die Sicherheit zu verbessern. Hintergrund könnte ein Zwischenfall aus dem Jahr 2023 sein, als Klimaaktivisten auf das Messegelände gelangten. VIP-Gäste können das Static Display betreten, ohne den Umweg durch das Messegebäude nehmen zu müssen, heißt es. Ein zentralisiertes Design soll dafür sorgen, dass die Besucher einen 360-Grad-Blick auf die Flugzeuge haben, also im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Stefan Benz, CEO der EBAA, sagt: "Die EBACE26 ist ein entscheidender Schritt nach vorne für die Messe. Durch die Verlegung der statischen Ausstellung an einen eigenen Standort am Flughafen Genf geben wir den Ausstellern die Freiheit, die hochwertige, private Umgebung zu schaffen, die sie für ihre Kunden benötigen." Das neue Layout biete die sichersten Begrenzungen, die jemals auf einem Static Display der EBACE umgesetzt wurden.

EBAA Die Köpfe hinter der EBACE stellen sich vor.

Neues Team geht an den Start Um das geänderte Format voranzubringen, hat die EBAA ein neues Team zusammengestellt, das nach eigenen Angaben aus Branchenexperten und Fachleuten besteht. Genannt werden Carla Spiljard (EBACE-Programmdirektorin), Kerry Lamont (Leiterin Außenbereich), Helen Nagle (Leiterin Innenbereich), Marleen Weide (EBACE-Projektmanagerin für den operativen Bereich) und Dewi Hazes (EBACE-Projektmanagerin).