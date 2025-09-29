D-CAFE: Silver Cloud Air übernimmt die fünfte Cessna Citation XLS

Aus der zuvor in Österreich registrierten OE-GIP wurde zum 31. Juli 2025 die D-CAFE, das neueste Mitglied in der Silver-Cloud-Familie. Sie ersetzt die Pilatus PC-24 des Unternehmens. Das Kennzeichen der Cessna Citation XLS ist Programm, denn an Bord ist eine luxuriöse Kaffeemaschine installiert – genau das richtige Werkzeug, um die Passagiere mit italienischer Barista-Kunst auf ihren Reisen über den Wolken bei Laune zu halten. "Etwa sieben Wochen haben die neue Lackierung und die Registrierung in Deutschland gedauert", sagt Frederic Linke, der bei Silver Cloud Air als Pilot und Berater tätig ist. Der Erstflug im neuen Outfit ist für diese Woche geplant.