Sie war das fliegende Aushängeschild der Ukraine – und weltweit bekannt wie ein bunter Hund. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die Antonow An-225 "Mrija" zu einem der ersten prominenten Opfer des Ukrainekrieges, als sie bei Kämpfen um den Flughafen Kiew-Hostomel in ihrem Hangar von Artillerie getroffen wurde. Zurück blieb ein verkohlter Trümmerhaufen . Und trotz mannigfacher Ankündigungen aus der Ukraine , die "Mirja" wieder auferstehen zu lassen – und dafür das zweite, unfertige Exemplar als Basis zu nutzen -, dürfte die Chance, das sechsstrahlige Flugzeug jemals wieder in der Luft zu sehen, eher gering sein.

Auferstehung am Computer

Zumindest virtuell jedoch steht die An-225 vor einem großen Comeback – im Flight Simulator des Software-Giganten Microsoft. Das kündigten die Entwickler des beliebten Flugsimulators in der jüngsten Ausgabe ihres monatlichen Livestreams an. Da sie der Anblick des Wracks seinerzeit sehr bestürzt habe, sei sofort die Idee aufgekommen, dem Flugzeug wenigstens am Bildschirm neues Leben einzuhauchen. Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit ist bereits jetzt in einem Teaser-Video zu sehen – und imponiert mit beeindruckender Detailtreue vom Fahrwerk bis zum Flight Deck.