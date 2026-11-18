Wer sich für Technik, Präzision und meisterhafte Konstruktion begeistert, entdeckt auch bei ausgewählten Uhren faszinierende Details. Die neue digitale Ausgabe von Watch It! präsentiert Highlights, bei denen Gestaltung und Handwerkskunst zusammenspielen – von der analogen Magie besonderer Zeitmesser bis zu außergewöhnlichen Accessoires.

Dazu gibt es Inspiration für die Vorweihnachtszeit und Tipps für sicheres Online-Shopping. Ob du dir selbst etwas gönnen oder jemandem eine Freude machen möchtest: Hier findest du Ideen, die mehr bieten als eine bloße Zeitansage.