Üblicher Weise wird die Geschwindigkeit eines Flugzeugs über den Staudruck ermittelt, der wiederum über sogenannte Pitotrohre außen am Flugzeugrumpf oder an den Tragflächen abgenommen wird. Die Daten für den Anstellwinkelt liefern ein Angle-of-Attack-Indicator, zumeist Ausgeführt als kleiner drehbarer Flügel. Wenn diese Sensoren im Flug vereisen oder verschmutzen, können die Fluginstrumente falsche Werte anzeigen. Zudem müssen sie aufwändig kalibriert werden.

DLR (CC BY-NC-ND 3.0) Pitotrohre werden an nahezu allen Flugzeugen für die Staudruckmessung eingesetzt.

Laser statt Staurohr Ein Lasersensor des DLR-Instituts für Technische Physik löst diese Probleme: Er misst die Strömungswerte rein optisch, ohne bewegliche Teile. Der Sensor basiert auf der sogenannten Laser-Doppler-Anemometrie. Die Messtechnik mit Lasern ist so genau, dass sie keine Kalibrierung erfordert. Schmutz oder Eis auf dem Sensor beeinflussen nur die Stärke des Messsignals – nicht die Messwerte selbst. Der Sensor erkennt dies sofort und gibt eine Warnung aus.

Der DLR-Sensor ist so kompakt, dass er in eine Box passt, die nur zwei Schuhkartons groß ist. Die Verwendung von Faserlasern ermöglicht einen robusten, flugtauglichen Aufbau. Dank einer optimierten Datenanalyse erreicht der Sensor eine ausreichend hohe Genauigkeit und Messgeschwindigkeit für den Einsatz in Fluginstrumenten. Optische Flugsensoren könnten daher künftig einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Zuverlässigkeit der modernen Luftfahrt leisten.

DLR (CC BY-NC-ND 3.0) Der Seonsor ist Kompakt und benötigt nicht allzu viel Bauraum.

Die Technik im Detail Der Lasersensor sendet durch ein kleines Fenster im Flugzeugrumpf vier infrarote Laserstrahlen aus, die etwa einen halben Meter vom Flugzeug entfernt fokussiert werden. Fliegen Staubpartikel durch die Brennpunkte, streuen sie das Laserlicht und ein Teil davon gelangt zurück zum Sensor. "Durch den sogenannten Doppler-Effekt verschiebt sich die Wellenlänge des Streulichts ein wenig gegenüber der Laserwellenlänge. Aus der Differenz dieser beiden Wellenlängen lässt sich die Strömungsgeschwindigkeit berechnen", erläutert Dr. Oliver Kliebisch vom DLR-Institut für Technische Physik. "Das ist vergleichbar mit der Sirene eines vorbeifahrenden Feuerwehrautos. Wenn das Fahrzeug auf uns zukommt, klingt die Sirene höher, wenn es wegfährt, tiefer."

DLR (CC BY-NC-ND 3.0) Durch ein Sensorfenster im Rumpfboden treten die Laserstrahlen aus.

Da die Strahlen unterschiedliche Richtungen haben, kann der Sensor zudem die Strömungsrichtung bestimmen. Die Fluginstrumente berechnen daraus den Anstellwinkel und den Schiebewinkel des Flugzeugs. Diese geben an, wie das Flugzeug zur anströmenden Luft ausgerichtet ist. Beide Werte sind entscheidend für den Auftrieb und die Flugstabilität. Der Betrieb des Sensors ist augensicher. Am Boden bleibt der Laser ausgeschaltet, im Flug ist die Intensität der Laserstrahlen so angepasst, dass niemand gefährdet wird.

Messung jenseits Grenzschicht Der Lasersensor hat einen weiteren Vorteil: Er misst die Luftströmung außerhalb der sogenannten Grenzschicht. Dies ist eine wenige Zentimeter dicke Luftschicht um das Flugzeug herum, in der die Strömungsgeschwindigkeit geringer ist als außerhalb. Je nach Flugmanöver kann sich die Dicke der Grenzschicht auch ändern.

Die Brennpunkte der Laserstrahlen liegen in einer Strömungszone, die kaum durch den Flugzeugrumpf beeinflusst wird. Die Messwerte entsprechen somit nahezu der tatsächlichen Strömungsgeschwindigkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sonden außen am Flugzeugrumpf, kommt es bei dem Lasersensor daher weniger darauf an, wo er montiert ist.

Ohne Partikel kein Messsignal Damit der Lasersensor funktioniert, müssen genügend Aerosole in der Luft sein – ohne diese liefert er kein Messsignal. Selbst in Höhen über 10.000 Meter gibt es noch ausreichend viele Partikel. Je mehr Teilchen das Laserlicht streuen, desto exakter werden die Messwerte durch die statistische Auswertung. Der DLR-Lasersensor misst die Geschwindigkeit mindestens so genau wie es die Zulassungsvorschriften verlangen – je nach Partikelzahl sogar auf weniger als einen Meter pro Sekunde genau. Dabei ist der Detektor so ausgelegt, dass er nur Partikel registriert, die durch die Brennpunkte der Laserstrahlen fliegen. Sonnenlicht, Scheinwerferlicht oder das Licht der Positionslampen sowie Licht anderer Wellenlängen stören die Messung nicht.

DLR (CC BY-NC-ND 3.0) In Vorexperimenten wurde mit speziellen Messgeräten ermittelt, wie viele Partikel in den üblichen Flughöhen vorkommen. Ohne Partikel funktioniert das Laser-Anemometer nicht.

Um den Einfluss der Eigenschaften der Aerosole auf das Messignal zu ermitteln, hat ein Team des DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre während der Testflüge gleichzeitig die Partikelverteilung bestimmt. Dazu haben die DLR-Forschenden die Konzentration und die Größe der Partikel bei unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen und in verschiedenen Flughöhen gemessen. "Nur dadurch war es möglich, einen direkten Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der Partikel und den Betriebsparametern des Sensors herzustellen", erklärt Teamkollege Peter Mahnke.

Entscheidend sind die Größe und die Beschaffenheit der Partikel. Große Teilchen streuen meist mehr Licht als kleine und liefern ein stärkeres Messsignal. "So konnten wir die Laserleistung und die Empfindlichkeit des Detektors optimal aufeinander abstimmen. Dies war an den Grenzen des physikalisch Möglichen", betont Oliver Kliebisch.

Besonders herausfordernd war es, aus den Messdaten die Strömungswerte in Echtzeit zu berechnen. Herkömmliche Computer sind dafür zu langsam. Die Lösung waren frei programmierbare Logikchips, die spezielle Rechenschritte beschleunigt ausführen können.

Flugtest bestanden Die mehrstündigen Testflüge vom DLR-Standort Oberpfaffenhofen aus führten über Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Der Sensor hat alle Tests während mehr als 20 Flugstunden problemlos bestanden – Regen, Kälte, Luftdruckschwankungen und starke Vibrationen haben die Messungen und die Hardware nicht beeinträchtigt. "Wir haben gezeigt, dass die Technologie zuverlässig funktioniert und sie sich auch unter schwierigen Wetterbedingungen einsetzen lässt", sagt Oliver Kliebisch.

DLR CC BY 3 Die Dassault Falcon ist ein vielseitiges Testgerät für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.



Das DLR-Institut für Technische Physik hat den Lasersensor gemeinsam mit dem DLR Systemhaus Technik aufgebaut und das Messverfahren für den Einsatz in der Luftfahrt weiterentwickelt. Die Charakterisierung von Aerosolen hat das DLR-Institut für Physik der Atmosphäre durchgeführt. Das Projektmanagement für die Flugversuche mit dem DLR-Forschungsflugzeug Falcon hat die DLR-Einrichtung Flugexperimente betreut. Das Projekt wurde aus Zuwendungen des Bundes finanziert.