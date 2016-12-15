Geboren 1980 in Essen, bin ich Marcel Sommer – stolzer Vater von zwei Kindern. Meine Leidenschaft gilt den Autos, dem Reisen und dem Sport. Mein aktuell bevorzugtes Fortbewegungsmittel: E-Bike.

Meine beruflichen Anfänge waren bescheiden; mein erster echter Nebenjob (mit 14 war ich bereits Handball-Jugendtrainer) bestand darin, Fahrzeuge und Personen quer durch Europa zu überführen.

Schon während meines Studiums der Sportwissenschaften fand ich meine berufliche Heimat in der Redaktion Spezial bei der heutigen Funke Mediengruppe (damals WAZ Mediengruppe). Ob über Reisen, Fußball, Wandern, Prominente, Flugzeuge oder Autos - dort durfte ich mich an zahlreichen Themen versuchen und für die Einwohner meines geliebten Ruhrgebiets und Millionen weiterer Leser schreiben. Zugleich begann dort meine Reise durch die PS-Welten - auf zahlreichen Rennstrecken rund um den Globus konnte ich alle Facetten der automobilen Kraft erleben und testen.

Neben einigen wenigen Zwischenstationen, teilte ich unter anderem zwei Jahre lang meine automobilen Abenteuer auf einem eigenen YouTube-Kanal und stand weltweit sowohl als Moderator vor, wie auch als Kameramann hinter der Kamera. Des Weiteren lernte ich die schnelle, umfangreiche, aber dennoch sehr präzise Agenturarbeit sowie jährlich über 100 Hotelbetten kennen.

Heute bin ich als autoaffiner Journalist bei "auto motor und sport" angekommen – für mich das Höchste, was es in diesem Bereich zu erreichen gilt.

Abseits der Autowelt prägten mich meine sportlichen Aktivitäten. Als ehemaliger Handballspieler und -trainer sowie Volleyballspieler und -trainer bin ich ein begeisterter Anhänger des Mannschaftssports. Auch auf dem Fußballfeld kann man mich heute noch jede Woche mindestens einmal antreffen, meine Grundausbildung erhielt ich beim "Lackschuh-Club" ETB Schwarz-Weiß Essen - selbstverständlich auf Asche. Für die meisten blauen Flecken sorgt allerdings meine Alternativsportart: Taekwondo.

Meine Kindheit wurde von der TV-Serie "Hör mal wer da hämmert" geprägt – eine Quelle meines Humors und meiner Begeisterung dafür, gemeinsam mit meinen Kindern handwerkliche "Projekte" mit "jeder Menge Power" zu meistern. Auf meine Binford 6100 lasse ich Nichts kommen!