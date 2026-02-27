Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Ultraleicht

Junkers A50 Heritage zugelassen: Ultraleichte Zeitmaschine mit Sternmotor

Zulassung für die Junkers A50 Heritage
Ultraleichte Zeitmaschine mit Sternmotor

Junkers Aircraft hat vom DULV die Musterzulassung für die A50 Heritage erhalten. Mit ihrem Verner-Sternmotor richtet sie sich an Piloten, die eine stilechte Alternative für den Rotax-Antrieb der A50 Junior suchen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.02.2026
Als Favorit speichern
Ultraleichte Zeitmaschine mit Sternmotor
Foto: Philipp Prinzing

Bereits im Januar hat der Flugzeugbauer Junkers Aircraft aus Oberndorf am Neckar vom Deutschen Ultraleichtflugverband die UL-Musterzulassung für die Junkers A50 Heritage erhalten. Der offene Tandemsitzer mit 600 Kilogramm Abflugmasse basiert auf dem gleichnamigen historischen Vorbild, das 1929 seinen Erstflug hatte. Die moderne Urenkelin ist im August 2024 zum Erstflug gestartet. Bereits seit 2022 ist die Junkers A50 Junior mit dem Einspritzer Rotax 912 iS auf dem Markt.

Mit der Heritage rückt Junkers Aircraft näher an das Original, das ebenfalls von einem Sternmotor angetrieben wurde. Der Siebenzylinder-Sternmotor Verner Scarlett 7U schöpft 124 PS (91 kW) Startleistung aus 4,7 Litern Hubraum. Das Triebwerk treibt einen starren Zweiblatt-Propeller aus Holz an und bezieht seine Energie aus zwei Flügeltanks mit zusammen 105 Litern Volumen. Die Heritage unterscheidet sich von der Junior zudem durch kleinere aerodynamische Verbesserungen. Beide Modelle kommen in nostalgischer Wellblech-Optik daher – zum Einsatz kommen Legierungen, die zertifizierten Luftfahrtstandards entsprechen. Die A50 Heritage hat eine Spannweite von 9,84 Metern, ist 7,13 Meter lang und 2,89 Meter hoch.

Ende Januar landete die A50 Heritage medienwirksam auf dem zugefrorenen Sankt Moritzersee.