Sonderheft: Das Hahnweide-Oldtimertreffen auf 108 Seiten

Das Sonderheft "Airshow-Erlebnis – Oldtimertreffen Hahnweide" bietet auf 108 Seiten eine Rückschau auf die 20. Auflage des größten Events für historische Flugzeuge auf dem europäischen Festland. Es zeigt die fliegenden Stars der Veranstaltung, angefangen von Warbirds wie Messerschmitt Bf 109, Mustang und Spitfire über zivile Oldtimer wie PZL-106 Kruk, Lockheed Electra oder Bleriot XI bis hin zu Alltags-Mustern wie der Piper Cub, die noch heute viel geflogen werden und entsprechend zahlreich auf der Hahnweide vertreten waren.

Doch nicht nur die Fluggeräte und ihre Geschichte(n) selbst stehen im Fokus, sondern auch die Menschen, die dieses Event überhaupt erst möglich gemacht haben. Insbesondere Interviews mit dem Organisationsteam, den Altvorderen, die das OTT zu dem gemacht haben, was es heute ist, und der Towercrew, die an diesem Wochenende aus professionellen Lotsen besteht, geben einmalige Einblicke in die Komplexität und Historie der Veranstaltung. Schließlich blicken Kurzporträts in die Arbeit der vielen Helfer im Hintergrund, die in tausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit zum Gelingen des OTT beigetragen haben.

Das Sonderheft ist eine bleibende Erinnerung an das Hahnweide-Oldtimertreffen 2025 – für all jene, die dabei waren und die, die gerne dabeigewesen wären.