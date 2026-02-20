Anmelden
Segelflug

Pilot Report: Der Ventus 3E - elektrisierend einfach

Pilot Report
Der Ventus 3E - elektrisierend einfach

Schempp-Hirth hat die dritte Generation seines 18-Meter-Renners Ventus bereits vor einiger Zeit erfolgreich elektrifiziert und mit der Sport-Edition einen überaus potenten Eigenstarter geschaffen. Jetzt ist auch die Version mit dem geräumigeren Performance-Rumpf flügge. Grund genug für eine Testrunde.

20.02.2026
Als Favorit speichern
Der Ventus 3E - elektrisierend einfach
Foto: Schempp-Hirth

Der Startcheck am Rollhalt der Piste 24 auf der Hahnweide läuft routinemäßig ab. Haube geschlossen und verriegelt. Trimmung neutral. Störklappen eingefahren und verriegelt. Ruder frei und gängig. Besatzung angeschnallt, Schirm angelegt. Blick nach rechts in den Anflugsektor, Anflug frei. So viele Male stand ich bereits an diesem Rollhalt, stets mit tuckerndem Triebwerk der Grob G 109 oder der DA40 meines Vereins.

Dieses Mal hingegen herrscht, abgesehen vom Knarzen im Funk, vollkommene Stille im Cockpit. Zugegeben, mein Puls wummert deutlich intensiver als sonst. Auch mit knapp 70 Mustern, 800 Stunden und gut 1300 Starts im Flugbuch kann ich mich von der Aufregung nicht ganz frei machen, die mich überkommt, wenn ich ein Flugzeugmuster, zumal ...