Kitplane-Hersteller Murphy Aircraft ist pleite

Ein weiterer Flugzeugbauer hat seine Geschäftstätigkeit aufgegeben: Der für seine leichten Bausatzflugzeuge bekannte Hersteller Murphy Aircraft Manufacturing aus Chilliwack, im kanadischen Bundesstaat British Columbia, ist insolvent. Nachdem der Eigentümer des Firmengebäudes eine gerichtliche Versteigerung veranlasst hatte, um monatelang ausstehende Mieten einzutreiben, verbreitete sich die Meldung von der Firmenpleite. Nach kanadischen Medienberichten holten die erfolgreichen Bieter der Versteigerung bereits Werkzeuge, Maschinen, Ersatzteile, Amphibien-Schwimmer und teilweise auch fertiggestellte Flugzeuge aus der Fabrik ab.

Ende nach über 40 Jahren

Das Unternehmen ist damit nach über 40 Jahren Firmengeschichte am Ende. Im Jahr 1985 nahm der Kitplane-Hersteller, gegründet von Daryl Murphy, die Produktion auf und verkaufte seitdem mehr als 2000 Bausätze, darunter beliebte Modelle wie den Doppeldecker Renegade oder die Hochdecker Rebel, Moose und Radical.

Verkauf an chinesischen Investor