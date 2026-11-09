Kitplane-Hersteller Murphy Aircraft ist pleite

Ein weiterer Flugzeugbauer hat seine Geschäftstätigkeit aufgegeben: Der für seine leichten Bausatzflugzeuge bekannte Hersteller Murphy Aircraft Manufacturing aus Chilliwack, im kanadischen Bundesstaat British Columbia, ist insolvent. Nachdem der Eigentümer des Firmengebäudes eine gerichtliche Versteigerung veranlasst hatte, um monatelang ausstehende Mieten einzutreiben, verbreitete sich die Meldung von der Firmenpleite. Nach kanadischen Medienberichten holten die erfolgreichen Bieter der Versteigerung bereits Werkzeuge, Maschinen, Ersatzteile, Amphibien-Schwimmer und teilweise auch fertiggestellte Flugzeuge aus der Fabrik ab.
Ende nach über 40 Jahren
Das Unternehmen ist damit nach über 40 Jahren Firmengeschichte am Ende. Im Jahr 1985 nahm der Kitplane-Hersteller, gegründet von Daryl Murphy, die Produktion auf und verkaufte seitdem mehr als 2000 Bausätze, darunter beliebte Modelle wie den Doppeldecker Renegade oder die Hochdecker Rebel, Moose und Radical.
Verkauf an chinesischen Investor
Bereits vor vier Jahren hatte Murphy das Unternehmen an die in Peking ansässige Duofu Group, einen chinesischen Mischkonzern mit einem Jahresumsatz von über 38 Milliarden US-Dollar, verkauft. Obwohl Duofu die Rentabilität des Unternehmens wiederherstellen wollte, kam es in den letzten Monaten zu finanziellen Schwierigkeiten, Zahlungen an Zulieferer blieben aus. Wegen eines Betrugsskandals, in den der neue Eigentümer mutmaßlich verwickelt ist, blieb die finanzielle Unterstützung durch die Muttergesellschaft seit Juli 2026 aus. Die logische Folge ist nun die Insolvenz des Herstellers.