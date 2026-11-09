Neue Ära für die Flugsicherung: FAA schickt die Diskette in Rente

Die Digitalpioniere von Apple, Google, Meta und Microsoft haben im Silicon Valley Computergeschichte geschrieben und mit ihren Produkten die Welt, in der wir leben, für immer verändert. Heute sind es US- Unternehmen wie OpenAI und Anthropic, die mit künstlicher Intelligenz die Zukunft der Menschheit umschreiben und bisweilen die Börsen beben lassen. Nicht zuletzt ist es Elon Musk als reichster Mensch der Welt, der mit Tesla die Elektromobilität in Schwung gebracht hat, dessen Unternehmen SpaceX mit wiederverwendbaren Raketen den Mars erobern will und der mit Starlink die Erde aus dem Weltall vernetzt. Kurzum: Die USA sind die High-Tech-Nation schlechthin.

Hochmodernes System für die "großartigste Nation der Welt" Nun erreicht uns von dort die Nachricht über eine technische Revolution, die es wirklich in sich hat. Eine, die die Luftfahrt digitaler und sicherer machen soll. Eine Neuerung, für die der Verkehrsminister des Landes voll des Lobes ist. Es geht um die Modernisierung der nationalen Luftfahrtbehörde, der Federal Aviation Administration (FAA): "Gute Nachrichten für Amerika: Disketten sind passé, Technologie des 21. Jahrhunderts ist angesagt. Die großartigste Nation der Welt verdient ein hochmodernes Flugsicherungssystem, und unter Präsident Trump setzen wir genau das um. Die Installation von E-IDS ist nur das jüngste Zeichen dafür, dass Amerikas brandneues Flugsicherungssystem mit Blitzgeschwindigkeit voranschreitet", lässt Sean P. Duffy wissen. Das ist keine Satire, sondern ein mittels DeepL übersetztes Zitat aus einer FAA-Pressemitteilung.

Damit setzt die Federal Aviation Administration ihre selbst als "historisch" bezeichnete Modernisierung des US-amerikanischen Flugsicherungssystems fort, heißt es. Fast 70 Prozent der Kupferkabel wurden bereits ausgetauscht. In 143 Kontrolltürmen wurden Systeme im Rahmen der "Surface Awareness Initiative" installiert und in 26 Türmen arbeiten die Controller tatsächlich mit elektronischen Flugstreifen. Zudem wurden laut US-Informationen 226 IP-gesteuerte Sprachvermittlungsanlagen installiert.

E-IDS ersetzt die Diskette Jetzt wollen Präsident Donald J. Trump und sein Minister also den Disketten zu Leibe rücken, ein Relikt aus der digitalen Urzeit, das ältere Semester wohl noch mit dem Commodore 64 oder frühen PCs verbinden dürften. Diese magnetischen Datenträger enthalten laut der Pressemitteilung auch heute noch Wetterdaten und andere kritische Informationen – und werden jetzt schrittweise durch ein "optimiertes System des 21. Jahrhunderts" ersetzt. Die Rede ist vom "Enterprise – Information Display System" (E-IDS), das bis Ende 2028 an 435 FAA-Einrichtungen vier Uralt-Systeme aus den 1980er Jahren vereinen soll. Mit E-IDS sollen Fluglotsen schnellen Zugriff auf Informationen erhalten, zudem sollen kostspielige Reparaturen und Notlösungen endlich der Vergangenheit angehören – ja, diesen Missstand gesteht die FAA offen ein. Dass damit die Sicherheit der Fluggäste erhöht wird, ist natürlich lobenswert.

Die ersten fünf Einrichtungen, die auf den neuesten Stand gebracht werden, sind der Atlantic City International Airport, Nashville International Airport, Greater Rochester International Airport sowie die Datenverarbeitungszentren in Atlanta und Salt Lake City.

FAA-Administrator Bryan Bedford ergänzte: "E-IDS liefert den Fluglotsen die Informationen, die sie benötigen, um zeitnahe Entscheidungen zu treffen und die Sicherheit der Fluggäste zu gewährleisten. Wir wenden uns von veralteten, manuellen Prozessen ab und ersetzen Technologien, die einst auf Disketten basierten, durch ein modernes System, das es den Fluglotsen ermöglicht, kritische Flugwarnungen, Zeitpläne für gesperrte Lufträume und Pilotenmeldungen sofort im gesamten National Airspace System auszutauschen."

Und was genau ist E-IDS? Die FAA beschreibt es als digitale Informationsübersicht, die wichtige Betriebsinformationen bündelt, damit Fluglotsen jene Aktualisierungen, Statusinformationen und Warnmeldungen schnell einsehen können, die sie benötigen, um den Flugverkehr sicher und effizient aufrechtzuerhalten. E-IDS soll auch die Erfassung und Verteilung von Pilotenmeldungen (PIREPs) und NOTAMs verbessern.