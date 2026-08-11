Angelika-Machinek-Förderverein: Jetzt um LS8/18 bewerben

Der Angelika-Machinek-Förderverein für Frauensegelflug stellt sein Förderflugzeug vom Typ Rolladen-Schneider LS8-18 jedes Jahr zwei ambitionierten Segelfliegerinnen zur Verfügung. Die LS 8 mit dem Wettbewerbskennzeichen AM1 wird zur Förderung von Segelflugpilotinnen eingesetzt, die über kein eigenes Flugzeug verfügen und keinen Anspruch auf ein anderes Förderflugzeug haben. Die AM1 unterstützt so gezielt Trainingsmaßnahmen und die Teilnahme an Wettbewerben.

Für die Saison 2027 beginnt jetzt die Bewerbungsphase. Interessentinnen müssen mindestens 150 Stunden Flugzeit als PIC in einsitzigen Segelflugzeugen, ein 300 km-Dreieck sowie die Teilnahme an einem Wettbewerb als verantwortliche Pilotin nachweisen. Zudem wird die Mitgliedschaft in einem Verein eines DAeC Landesverbandes und im AMF werden vorausgesetzt. Der Antrag muss außerdem ein Motivationsschreiben der Pilotin sowie eine schriftliche Empfehlung des Vereinsausbildungsleiters oder des Landestrainers beinhalten.

Die Vergabe-Entscheidung wird nach Prüfung aller eingegangenen Bewerbungen und persönlichen Gesprächen mit den Bewerberinnen durch den Vorstand des AMF getroffen. Ein pfleglicher Umgang mit dem Flugzeug, Mithilfe bei Wartungsarbeiten und regelmäßige Updates über die Aktivitäten zur Veröffentlichung werden erwartet.