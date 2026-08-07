PC-12 PRO übergeben: „Nachtschatten“ und Dackel Seppel fliegen mit

Der Unternehmer Dominik Gschwender hat zur Übergabe der neuen PC-12 PRO seine Familie mit ins Pilatus-Werk in der Schweiz gebracht – mit dabei waren seine Frau Cornelia, Tochter Daphne und Dackel Seppel, wie der Schweizer Flugzeughersteller mitteilt. Die Turboprop ist nicht nur Fortbewegungsmittel für geschäftliche Termine im In- und Ausland, sondern hat auch einen persönlichen Bezug zur Familie. Sie trägt ein einzigartiges Farbschema mit orangen Akzenten sowie – und das ist entscheidend – ein besonderes Symbol auf dem Heck.

Dominik Gschwender leitet die Aircom Group, einen 1000 Mitarbeiter starken Automobilzulieferer mit Standorten in Europa, Asien und Amerika. Gschwender: "Mein Unternehmen muss schnell und flexibel sein, ansonsten sind wir nicht konkurrenzfähig. Ich bin knapp 180 Tage im Jahr unterwegs, das Pilatus-Flugzeug wird fast ausschließlich geschäftlich eingesetzt. Es bietet uns innerhalb Europas das Optimum hinsichtlich Performance und Reichweite", sagt er.

Für Dominik Gschwender ist es die zweite PC-12. Das entscheidende Kaufargument für ihn war das Garmin G3000 PRIME: "Meine frühere NG war in der Bedienung deutlich komplexer als dieses Flugzeug. Die Displays sind brillant, und das Thema Touchscreen bringt einen ins 21. Jahrhundert. Die Bedienung ist dabei unglaublich intuitiv und erhöht die Sicherheit erheblich." Begeisterter Mitflieger ist auch der Dackel namens Seppel: "Wenn ich vorne im Cockpit sitze – ich bin selbst Pilot – möchte er am liebsten auf meinem Schoss mitfliegen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Ein Drachen schmückt das Leitwerk Eine Fledermaus-ähnliche Silhouette auf dem Heck symbolisiert "Nachtschatten" aus "Drachenzähmen leicht gemacht", dem Lieblingsfilm von Tochter Daphne. "Ich habe eine Vorlage gefunden und ihn neu gezeichnet. Dann habe ich es meinem Vater aus Spaß gezeigt. Und jetzt haben wir meinen Nachtschatten auf dem Flugzeug, ich liebe den Film und den Drachen", sagt sie.

Auffällig ist auch der Schriftzug "Crafted in Switzerland" auf der Tragfläche: "Ich denke, genau das macht den großen Unterschied von Pilatus aus. Wir haben uns verschiedene Flugzeuge angeschaut – die Qualität von Pilatus ist jedoch herausragend. Aus Kundensicht: ein wirklich toller Job. Es freut mich sehr, dass in Europa noch so etwas produziert werden kann."