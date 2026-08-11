Beechcraft Denali: Endspurt in der Flugerprobung

Lange Zeit war es still um die bereits 2016 noch unter dem Dach der Marke Cessna vorgestellte Beechcraft Denali. Jetzt liefert Textron Aviation ein Update und beschreibt den Stand des Testprogramms, das mit dem Erstflug am 23. November 2021 begonnen hat. Seitdem wurden mehr als 4100 Stunden in 1650 Flügen absolviert, geflogen von drei drei Testflugzeugen. Während des Flugtestprogramms wurden Leistungsdaten ermittelt und die betrieblichen Fähigkeiten erflogen, zudem wurden alle Systeme auf Herz und Nieren geprüft.

Nach dem für Oktober erwarteten Abschluss der Tests wird Textron Aviation die erforderlichen Flugtestunterlagen bei der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) einreichen und damit die Zertifizierung beantragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die einmotorige Turboprop soll voraussichtlich 2027 in Dienst gestellt werden.

Die Denali ist das erste Flugzeug, das mit dem "Catalyst"-Triebwerk von GE Aerospace angetrieben wird. Die mit FADEC ausgestattete Propellerturbine mit einer Nennleistung von 1.300 Shaft Horsepower (SHP) entlastet den Piloten durch die Einhebel-Steuerung für Leistung und Propeller. Das als besonders sparsam beworbene Triebwerk wurde 2015 als "Advanced Turboprop" vorgestellt und im Februar 2025 von der FAA zugelassen.

"Unsere Teams erzielen weiterhin bedeutende Fortschritte bei diesem von Grund auf neu entwickelten Flugzeug. Das Beechcraft-Denali-Programm durchläuft den Zertifizierungsprozess sehr erfolgreich, da wir wichtige Meilensteine der Flugerprobung erreichen und die Leistung, die Systeme sowie die Einsatzfähigkeit weiter validieren. Dies stärkt unser Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs und unseren Weg zur Inbetriebnahme", sagte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering & Programs.

Die Beechcraft Denali wird mit dem Garmin G3000 samt Garmin Emergency Autoland ausgestattet sein, mit dem das Flugzeug vollautomatisch landet, sollte der Pilot handlungsunfähig sein. Die Kabine mit ebenem Boden ist als die größte in ihrem Segment konzipiert. Serienmäßig sind sechs verstellbare Einzelsitze installiert, aber auch eine Bestuhlung mit neun Plätzen ist erhältlich. Textron Aviation hebt zudem besonders effiziente Druckkabine mit der niedrigste Kabinenhöhe ihrer Klasse hervor. Optional ist eine Toilette mit Wartungszugang von außen im hinteren Teil der Kabine erhältlich.