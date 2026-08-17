Workshop für Pilotinnen: Stark im Leben - sicher im Cockpit

Im Cockpit zählt mehr als fliegerisches Können. Gerade in anspruchsvollen Situationen entscheiden Selbstvertrauen, Kommunikation und die Fähigkeit, auch unter Druck handlungsfähig zu bleiben, über Sicherheit und Erfolg. Referentin Anne Henning, Fluglehrerein und Leiterin der Flugschule Anne Henning, kennt die Fallstricke aus ihrer täglichen Arbeit. Mit diesem Workshop richtet sie sich bewusst an Pilotinnen, die ihre persönlichen Stärken konsequent weiterentwickeln und ihre Handlungssicherheit im Cockpit ausbauen möchten.

Flugschule Anne Henning Fluglehrerin Anne Henning lässt die Kursteilnehmer an ihrer Erfahrung teilhaben.

Stick-and-Rudder-Skills sind notwendige Voraussetzungen im Cockpit, aber keineswegs hinreichend. Der Workshop, der gemeinsam von den DAeC-Bundesausschüssen Fliegende Frauen und Flugsicherheit organisiert wird, vermittelt praxisnah Strategien zum souveränen Umgang mit Stress, Hierarchien, Konflikten und Entscheidungsprozessen im Cockpit und richtet sich an interessierte Pilotinnen aller Erfahrungsstufen.

Gemeinsam stellen und beantworten die Teilnehmerinnen unter anderem folgende Fragen:

Wie reagiere ich unter Stress und Zeitdruck?

Wie spreche ich Bedenken oder Fehler klar an?

Wie gehe ich mit Hierarchien und Autoritätsgefällen um?

Wie bleibe ich auch in schwierigen Situationen präsent und entscheidungsstark?

Wie kann ich Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten weiter ausbauen? Anhand von Beispielen aus der Luftfahrt verbindet die Runde Human Factors, Selbstwahrnehmung, Kommunikation und Konfliktmanagement mit den Herausforderungen des Flugbetriebs, für mehr Sicherheit, mehr Klarheit und mehr Selbstvertrauen.

Der Workshop, zu dem maximal 20 Teilnehmerinnen zugelassen werden, findet an der Segelflugschule Oerlinghausen statt. Er beginnt am Freitag, 6. November, um 14 Uhr und Endet am Sonntag, 8. November, gegen 13 Uhr.

Die Gebühren betragen 200 Euro für DAeC-Mitglieder bei Buchung bis zum 25. September, danach 250 Euro. Rabatte gibt es für Jugendliche bzw. Studierende bis 25 Jahre. Darin enthalten sind Trainingshonorar, Tagungsinfrastruktur und Pausensnacks.