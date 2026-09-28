Dreister Diebstahl: R44 vom Flugplatz Mauterndorf eklaut

Das Hangartor aufbrechen, die R44 herausschieben, das Schloss der Tankstelle knacken, Haupt- und Zusatztank mit Avgas füllen – all das erledigten unbekannte Diebe am Flugplatz Mauterndorf in der Nacht zu Montag offenbar unbemerkt. Erst das Anlassen des Triebwerks und der Start sorgten für Aufmerksamkeit. "Halb zwei in der Nacht bin ich vom Lärm wach geworden", sagt Robert Wieland, Obmann am höchstgelegenen Flugplatz in Österreich. "Ich hab gerade noch mitbekommen, wie die gestartet sind, in völliger Dunkelheit."

Den letzten Radarkontakt mit der R44, Kennzeichen OE-XHK, gab es gegen 4:20 Uhr nahe der kroatischen Insel Brač. "Wir haben natürlich sofort die Sicherheitsbehörden eingeschaltet, die jetzt ermitteln", sagt Wieland und ergänzt, dass sich der Schaden für den Verein auf den gestohlenen Kraftstoff und die aufgebrochene Tür der Tankstelle beschränke. "Wir hatten Glück, den Ärger hat nun der Besitzer."

Der Hubschrauber gehört dem ortsansässigen Unternehmer Manuel Aster aus Wagrain, der in der Region eine Eventlocation betreibt. Genutzt wurde die R44 überwiegend von Thomas Morgenstern, bekannt als dreifacher Olympiasieger im Skispringen. Morgenstern hatte nach seiner Sportkarriere ein Luftfahrtunternehmen gegründet und bot mit dem nun gestohlenen Hubschrauber Erlebnisflüge in der Region an.