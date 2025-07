MOSAIC: Neue Regeln für die General Aviation in den USA

Die US-Luftfahrtbehörde FAA, die Selbstbauvereinigung EAA und weitere Stellen haben viele Jahre an MOSAIC gearbeitet. Am Dienstagnachmittag hat US-Verkehrsminister Sean Duffy in Oshkosh das Inkrafttreten des Regelwerks für Piloten binnen 90 Tagen bekanntgegeben. MOSAIC steht für "Modernization of Special Airworthiness Certification" und bezieht sich sowohl auf die Rechte von Piloten als auch auf die Zulassung von Flugzeugen.

Mehr Rechte für Sportpiloten

In einer Erklärung der EAA heißt es: "Eine Generation nach der Einführung der ursprünglichen Vorschriften für Sportpiloten und Leichtflugzeuge (LSA) feiern wir heute Sport Pilot 2.0 und LSA 2.0." In 90 Tagen sollen etwa drei Viertel der Flotte der Allgemeinen Luftfahrt für Inhaber einer FAA-Sportpilotenlizenz zugänglich sein – also Piloten, deren Lizenz ähnlich der deutschen UL-Lizenz unterhalb des PPL angesiedelt ist. In einem Jahr sollen zudem neue Flugzeuge mit reduzierten Zertifizierungskosten auf den Markt kommen, so das Versprechen.