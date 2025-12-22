Mengenrabatte sichern: ICAO-Karten jetzt vorbestellen

Spätestens Am Ende des Kalenderjahres darf man sich als Pilot erstmal Gedanken um die neuen ICAO-Karten machen. Bis sie gültig sind, ist zwar noch Zeit, aber in der Hektik der Ausmottens wird gerne vergessen, dass es zur Flugplanung ja auch adäquates Maerial braucht.

Auch in diesem Jahr bietet Ülis Segelflugbedarf wieder die Möglichkeit, auf ICAO-Karten und Verbrauchsmaterial bei Sammelbestellungen attraktive Rabatte einzuheimsen. "Nach dem Ende der Kooperation mit Vereinsflieger ist diese Funktion jetzt direkt auf der Seite des Onlineshops verfügbar, sodass Gruppen von Piloten, Flugschulen, ganze Vereine und seit diesem Jahr auch Verbände unkompliziert größere Mengen von Artikeln günstig ordern können", sagt Co-Chef Marcus Böhnisch.

Im Rahmen der Sammelbestellungen, die einschließlich gegebenenfalls notwendiger Nachlieferungen versandkostenfrei sind, gibt es in bestimmten Stufen Rabatte, was sich insbesondere bei ICAO-Karten oder bei Verbrauchsmaterial wie Flug- und Bordbüchern lohne, erklört Marcus Böhnisch. Der Modus Operandi ist wie gehabt: Eine Person schaltet sich den Sammelbestell-Shop frei und teilt dann den Link mit allen anderen interessierten Piloten. Ist der vom Initiator bestimmt Zeitraum abgelaufen, gibt es eine große Lieferung mit einer Sammelrechnung.

Bereits etabliert ist die Möglichkeit, die Sammelbestellung über gängige Vereins-Verwaltungsprogramme wie beispielsweise Vereinsflieger abzurechnen. "Wir stellen dafür die notwendigen Daten zur Verfügung, die einfach eingelesen werden und dann in die Abrechnung der einzelnen Mitglieder einfließen können. Das macht es für die Besteller und den Kassierer des Vereins so einfach wie möglich."