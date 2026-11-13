Der Halterschaftsvertrag bildet die Schnittstelle zwischen Eigentümer und Operator. Er regelt nicht nur die operative Betreuung des Flugzeugs, sondern auch Kosten, Nutzung, Besatzung, Versicherung, Drittcharter und die Rückgabe des Luftfahrzeugs. Für den Eigentümer ist er deshalb weit mehr als ein Managementvertrag, denn er bestimmt maßgeblich, wie das eigene Flugzeug während der Vertragslaufzeit genutzt wird und wie flexibel er darauf zugreifen kann.