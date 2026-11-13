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Luftrecht

Halterschaftsvertrag: Pflichten von Eigentümer und Operator

Luftrecht
Halterschaftverträge im Fokus

Eigentümer eines Geschäftsreiseflugzeuges zu sein, ist das eine. Es sicher, rechtlich korrekt und wirtschaftlich sinnvoll betreiben zu lassen, das andere. Spätestens mit der Übergabe des Luftfahrzeugs an einen Operator stellt sich eine zentrale Frage: Wie viel Kontrolle gibt der Eigentümer über einen Halterschaftsvertrag ab, und welche Rechte und Risiken bleiben trotzdem bei ihm?

Sebastian König
exklusiv für Abonnenten
ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.11.2026
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Halterschaftverträge im Fokus
Foto: AI generated by Google Gemini

Der Halterschaftsvertrag bildet die Schnittstelle zwischen Eigentümer und Operator. Er regelt nicht nur die operative Betreuung des Flugzeugs, sondern auch Kosten, Nutzung, Besatzung, Versicherung, Drittcharter und die Rückgabe des Luftfahrzeugs. Für den Eigentümer ist er deshalb weit mehr als ein Managementvertrag, denn er bestimmt maßgeblich, wie das eigene Flugzeug während der Vertragslaufzeit genutzt wird und wie flexibel er darauf zugreifen kann.

1. Dry-Lease und Operations Agreement

Wer sein Flugzeug einem Operator übergibt, schließt meist zwei kombinierte Verträge ab, nämlich einen Dry-Lease-Vertrag und ein Operations Agreement. Beim Dry- Lease wird das Luftfahrzeug ohne Besatzung, Wartung und Versicherung an den Operator überlassen. Das ...