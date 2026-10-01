Garmin AXIS Flight Displays: Funktionen, Größen, IFR-Optionen

Garmin AXIS Flight Displays bringen die nächste Generation von Flugdisplays ins Panel – mit schneller Reaktion, hochauflösender Darstellung und einer Bedienlogik, die moderne Touchscreen-Interaktion mit physischen Controls kombiniert. Das Ziel: Flug- und Systeminformationen so aufzubereiten, dass sie im Cockpit schneller erfassbar sind – beim Rollen genauso wie in der Luft.
AXIS ist als flexibles System gedacht, das sich an unterschiedliche Panels und Missionsprofile anpassen lässt: vom Experimental-Build bis zum zertifizierten Flugzeug.
Drei Formate – passend zum Panel
Damit AXIS in verschiedene Cockpits passt, sind drei Displaygrößen vorgesehen: 11,6 Zoll im Landscape-Format sowie 8 Zoll im Portrait- und Landscape-Format. So lässt sich das Layout stärker an Platz, Blickführung und gewünschte Informationsaufteilung anpassen.
Jedes Display kann als Primary Flight Display (PFD) oder Multi-Function Display (MFD) konfiguriert werden. Dazu kommen Full-Screen- und Split-Screen-Ansichten – je nachdem, ob du gerade primäre Flugdaten oder Navigation, Karten und Systeminfos priorisieren willst.
Integriertes IFR-Paket – je nach AXIS-Variante
Ein zentrales Merkmal der 11,6-Zoll-AXIS-Displays ist die Option, wichtige IFR-Funktionen besonders weit zu integrieren. Je nach Modell können ein TSO-zertifiziertes IFR GPS, COMM-Radio, NAV-Radio und ein Audiopanel in einem einzigen Display zusammengeführt werden.
Das kann dein Panel deutlich vereinfachen, weil mehrere Funktionen an einer Stelle gebündelt werden – ohne dass automatisch jedes Cockpit gleich aussehen muss: AXIS kann auch mit externen Geräten in klassischer Panel-Architektur geplant werden.
Safety-Tools für Situational Awareness
AXIS ist außerdem auf moderne Sicherheits- und Situational-Awareness-Funktionen ausgelegt. Genannt werden unter anderem Runway Occupancy Awareness, SurfaceWatch, 3D SafeTaxi und Smart Glide – jeweils abhängig von Ausstattung und kompatibler Systemkonfiguration.
Gerade in Phasen mit hoher Arbeitslast (Bodenbetrieb, Anflug, unerwartete Situationen) kann eine klarere Darstellung und schnelle Bedienbarkeit den Workflow unterstützen.
Upgrade-Pfad: interessant für G3X-Touch-Umsteiger
Wer bereits mit G3X Touch unterwegs ist, findet bei AXIS einen pragmatischen Upgrade-Ansatz: Viele vorhandene Sensoren und Komponenten sollen weiter nutzbar sein. Gleichzeitig bietet AXIS mehr Displayfläche, soll aber denselben Panel-Ausschnitt und die gleichen Schraubpunkte nutzen – was den Umbau je nach Ausgangslage erleichtern kann.
Unterm Strich ist AXIS damit vor allem für Piloten spannend, die ein modernes Flight Display als Zentrum ihres Panels planen – mit der Option, Funktionen stärker zu integrieren und die Installation zu verschlanken.