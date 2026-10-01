Garmin AXIS Flight Displays: Funktionen, Größen, IFR-Optionen

Garmin AXIS Flight Displays bringen die nächste Generation von Flugdisplays ins Panel – mit schneller Reaktion, hochauflösender Darstellung und einer Bedienlogik, die moderne Touchscreen-Interaktion mit physischen Controls kombiniert. Das Ziel: Flug- und Systeminformationen so aufzubereiten, dass sie im Cockpit schneller erfassbar sind – beim Rollen genauso wie in der Luft.

AXIS ist als flexibles System gedacht, das sich an unterschiedliche Panels und Missionsprofile anpassen lässt: vom Experimental-Build bis zum zertifizierten Flugzeug.

Drei Formate – passend zum Panel Damit AXIS in verschiedene Cockpits passt, sind drei Displaygrößen vorgesehen: 11,6 Zoll im Landscape-Format sowie 8 Zoll im Portrait- und Landscape-Format. So lässt sich das Layout stärker an Platz, Blickführung und gewünschte Informationsaufteilung anpassen.

Garmin Erhältlich in drei Displaygrößen – 11,6 Zoll im Querformat, 8 Zoll im Hochformat und 8 Zoll im Querformat. Jedes Display kann als PFD oder MFD mit optionaler EIS konfiguriert werden und bietet Vollbild- oder Splitscreen-Optionen, wobei eine vertraute, aber modernisierte Benutzeroberfläche genutzt wird. Die Flugdisplays sind sowohl für experimentelle als auch für zertifizierte Flugzeuge konfigurierbar.



Jedes Display kann als Primary Flight Display (PFD) oder Multi-Function Display (MFD) konfiguriert werden. Dazu kommen Full-Screen- und Split-Screen-Ansichten – je nachdem, ob du gerade primäre Flugdaten oder Navigation, Karten und Systeminfos priorisieren willst.

Integriertes IFR-Paket – je nach AXIS-Variante Ein zentrales Merkmal der 11,6-Zoll-AXIS-Displays ist die Option, wichtige IFR-Funktionen besonders weit zu integrieren. Je nach Modell können ein TSO-zertifiziertes IFR GPS, COMM-Radio, NAV-Radio und ein Audiopanel in einem einzigen Display zusammengeführt werden.

Das kann dein Panel deutlich vereinfachen, weil mehrere Funktionen an einer Stelle gebündelt werden – ohne dass automatisch jedes Cockpit gleich aussehen muss: AXIS kann auch mit externen Geräten in klassischer Panel-Architektur geplant werden.

Safety-Tools für Situational Awareness AXIS ist außerdem auf moderne Sicherheits- und Situational-Awareness-Funktionen ausgelegt. Genannt werden unter anderem Runway Occupancy Awareness, SurfaceWatch, 3D SafeTaxi und Smart Glide – jeweils abhängig von Ausstattung und kompatibler Systemkonfiguration.

Gerade in Phasen mit hoher Arbeitslast (Bodenbetrieb, Anflug, unerwartete Situationen) kann eine klarere Darstellung und schnelle Bedienbarkeit den Workflow unterstützen.

Upgrade-Pfad: interessant für G3X-Touch-Umsteiger

Garmin Vereinfachen Sie Ihr Panel, reduzieren Sie die Installationszeit und zentralisieren Sie Ihre Flugfunktionen mit der branchenersten, All-in-One-IFR-Navigations- und Kommunikationsoption für das 11,6-Zoll-Display. Bei einem Upgrade vom G3X Touch verwenden AXIS-Displays die meisten vorhandenen Sensoren und Komponenten. Sie bieten noch mehr Anzeigefläche, teilen sich aber die gleichen Panel-Ausschnitte und Schraubpunkte, was einen kostengünstigeren Upgrade-Weg ermöglicht.



Wer bereits mit G3X Touch unterwegs ist, findet bei AXIS einen pragmatischen Upgrade-Ansatz: Viele vorhandene Sensoren und Komponenten sollen weiter nutzbar sein. Gleichzeitig bietet AXIS mehr Displayfläche, soll aber denselben Panel-Ausschnitt und die gleichen Schraubpunkte nutzen – was den Umbau je nach Ausgangslage erleichtern kann.

Unterm Strich ist AXIS damit vor allem für Piloten spannend, die ein modernes Flight Display als Zentrum ihres Panels planen – mit der Option, Funktionen stärker zu integrieren und die Installation zu verschlanken.