FAA-Anordnung: Landesweites Grounding wegen ATC-Problemen

Kurioses Ereignis in den USA: Die Nationale Luftfahrtbehörde FAA hat einen landesweiten Flugstopp angeordnet. Hintergrund ist, dass es es zwischen den 22 Bezirkskontrollstellen der US-Flugsicherung, den sogenannten Air Route Traffic Control Center (ARTCC), zu Kommunikationsproblemen gekommen ist. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Auch ist bislang unklar, wie lange das Grounding andauern wird, bis die Probleme behoben sind, sodass der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Wie das US-amerikanische Luftfahrtportal AvBrief berichtete, kam es das letzte Mal im Jahr 2023 zu einem generellen Flugstopp, als das NOTAM-System ausfiel.

"Die FAA hat nach einem Kommunikationsproblem, das alle Air Route Traffic Control Centers betrifft, einen landesweiten Flugstopp für alle US-Flughäfen verhängt", erklärte Verkehrsminister Sean Duffy in einem X-Beitrag. "Techniker der FAA untersuchen das Problem. Wir werden umgehend über den aktuellen Stand berichten, sobald uns Informationen vorliegen."

Wie T-Online berichtete, waren laut Flightradar24 zum Zeitpunkt des Stopps 4042 Flüge auf dem Weg zu US-Flughäfen. In der App ATC, mit der Nutzer den Funkverkehr zwischen Flughäfen und Flugzeugen mithören können, wurde ein Ausschnitt eines Lotsen aus Chicago veröffentlicht. "Wir haben alle Frequenzen und die gesamte Automatisierung für die Übergabe, die Strips und so weiter verloren", sagte dieser.

Das US-amerikanische Kommunikationssystem innerhalb der Flugsicherung gilt als veraltet. Erst vor wenigen Tagen hatte die FAA darüber informiert, dass die Diskette als Datenträger nun ausgedient habe und die Systeme modernisiert würden.

UPDATE Nach wenigen Stunden gab die FAA den Flugverkehr sukzessive wieder frei, da Techniker die Probleme in den Griff bekommen hatten. Dennoch saßen zwischenzeitlich zehntausende Passagiere an Flughäfen fest, und auch für den heutigen Tag sind weiterhin Auswirkungen auf die Flugpläne zu erwarten.