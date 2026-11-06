Atlas Air Service vermittelt drei King Airs in vier Wochen

Nach Angaben des Bremer Unternehmens handelt es sich um eine King Air 250 aus dem Baujahr 2016, eine King Air C90A von 1985 und eine King Air C90GTx von 2010. Wie Atlas Air Service mitteilt, begleitete das Unternehmen die Eigentümer durch den Verkaufsprozess – von ersten Angeboten und Vertragsfragen über die Vorverkaufsinspektionen bis zur Übergabe an die neuen Besitzer.

"Unser Ziel ist es, für jeden Kunden das bestmögliche Verkaufsergebnis zu erzielen und gleichzeitig eine professionelle und sichere Transaktionsabwicklung zu gewährleisten", sagt Hans Doll, Director Aircraft Sales bei Atlas Air Service.