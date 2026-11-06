Atlas Air Service vermittelt drei King Airs in vier Wochen

Nach Angaben des Bremer Unternehmens handelt es sich um eine King Air 250 aus dem Baujahr 2016, eine King Air C90A von 1985 und eine King Air C90GTx von 2010. Wie Atlas Air Service mitteilt, begleitete das Unternehmen die Eigentümer durch den Verkaufsprozess – von ersten Angeboten und Vertragsfragen über die Vorverkaufsinspektionen bis zur Übergabe an die neuen Besitzer.
"Unser Ziel ist es, für jeden Kunden das bestmögliche Verkaufsergebnis zu erzielen und gleichzeitig eine professionelle und sichere Transaktionsabwicklung zu gewährleisten", sagt Hans Doll, Director Aircraft Sales bei Atlas Air Service.
Atlas Air Service bezeichnet sich als ersten IADA-akkreditierten Händler in Kontinentaleuropa. Die Akkreditierung durch die International Aircraft Dealers Association steht laut Mitteilung für hohe ethische Standards und Transparenz im Verkaufsprozess. In den vergangenen zehn Jahren hat Atlas Air Service nach eigenen Angaben mehr als 150 neue und gebrauchte Flugzeuge international vermittelt.