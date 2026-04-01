Wyk auf Föhr: Umfrage zur Zukunft des Flugplatzes

Seit September hat der aerokurier mehrfach über die Debatte rund um den Flugplatz Wyk auf der Nordfriesischen Insel Föhr berichtet. Dabei kristallisierte sich auch heraus, es in dem Fall durchaus Interessenkonflikte gibt: Christian Stemmer ist als Geschäftsführer der Flugplatzbetriebsgesellschaft eigentlich dem erfolgreichen Betrieb des Platzes verpflichtet und müsste demnach gegen jedwede Einschränkungen des Flugbetriebs kämpfen. Gleichzeitig ist er Verwaltungschef des Amtes Föhr-Amrum und muss damit auch die Pläne der Stadt Wyk forcieren, die schon seit mehreren Jahren plant einen Teil des Flugplatzgeländes für einen Caravan-Stellplatz und Tiny-Häuser zu nutzen.

Was indes bisher völlig im Unklaren blieb, ist, was sich die Anwohner und die Besucher der Insel für den Flugplatz wünschen. Dazu hat das Inselradio Föhr jetzt eine Umfrage gestartet, die auf der Website des Senders abrufbar ist. Ziel ist es demnach, über die Frage des grundsätzlichen Erhalts des Flugplatzes hinaus ein Stimmunsbild abzufragen, wie es mit dem Verkehrslandeplatz weitergehen soll.

Wörtlich heißt es:

Die Zukunft des Flugplatzes Föhr bewegt derzeit viele Menschen auf der Insel und darüber hinaus. Zwischen medizinischer Notfallversorgung, touristischer Anbindung, wirtschaftlichen Herausforderungen und neuen Nutzungsideen stehen wichtige Entscheidungen bevor. Mit dieser Umfrage möchten wir als Redaktion ein möglichst breites und transparentes Stimmungsbild einfangen: Wie sehen Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Zweitwohnungsbesitzer und Gewerbetreibende die Zukunft des Geländes?

Dabei geht es nicht nur um die Frage "Flugplatz ja oder nein?", sondern auch um mögliche Entwicklungsperspektiven:

Erhalt als Flugplatz

Sondernutzungsfläche

Kombination aus Flugplatz und Erlebnis-Gastronomie

weitere touristische Zusatznutzungen. Uns interessiert besonders, welche Lösung aus Sicht der Menschen den größten Nutzen für Föhr bringt – für Infrastruktur, Rettungswesen, Wirtschaft, Tourismus und Lebensqualität.