Neues von Garmin und elektronische Zündung: Upgrade für Cessna-Einmots

Die Neuerungen umfassen das Avionik-Upgrade Garmin G1000 NXi System Release 7 sowie das duale elektronische Zündsystem (Dual EIS) von Lycoming. Das zunächst für die Cessna Skyhawk angekündigte Dual EIS gehört nun zur Serienausstattung aller neuen Cessnas mit Kolbenmotor. Die verbesserten Flugzeuge werden voraussichtlich Ende 2026 bis Anfang 2027 in Dienst gestellt. Darüber informiert der Flugzeughersteller aus Wichita, Kansas, in einer Pressemitteilung.

Das Avionik-Upgrade bietet den Piloten mehrere neue Funktionen, darunter Garmin Smart Glide, das bei Triebwerksausfällen den Gleitradius anzeigt. Das Update umfasst zudem Remote Wake, wodurch Betreiber die Avioniksysteme des Flugzeugs von außerhalb des Cockpits hochfahren können, um die Flugvorbereitung, Datenbankaktualisierungen und Wartungskontrollen durchzuführen.