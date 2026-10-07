Nach tödlichem Unfall: Grounding für die gesamte Elixir-Flotte

Ein missglücktes Touch-and-Go-Manöver mit einer Elixir endete am 1. Oktober für die beiden Werkspiloten tödlich. Das bei dem Crash zerstörte Flugzeug trug die Kennung F-WZAG, die für fabrikneue Maschinen verwendet wird. Der Unfall ereignete sich an dem im Südwesten Frankreichs gelegenen Rochefort Charente-Maritime Airport, ein militärisch und zivil gemeinsam genutzter Platz, an dem Elixir Aircraft seinen Sitz hat. Zwar ist die Ursache noch ungeklärt, Medienberichten zufolge gibt es allerdings Hinweise, die auf einen mechanischen Defekt hindeuten.