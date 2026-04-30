Junkers A50 Heritage: Reise durch Raum und Zeit

Die Silhouette der schneebedeckten Alpen zeichnet sich am Horizont ab. Davor erstreckt sich der blau-türkise Bodensee unter den letzten Nebelschwaden eines frostigen Februarmorgens – gegen die Kraft der Sonne haben sie keine Chance. Vorne, am Ende der eisblauen Wellblech-Cowling, stimmt der Siebenzylinder-Sternmotor sein sonores Lied an. Es ist eine Szenerie, die mir nach einem viel zu langen, viel zu grauen und vor allem viel zu flugarmen Winter ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Lässig führe ich den Steuerknüppel mit der rechten Hand, während der linke Arm auf der Bordwand ruht. Cabrio-Feeling in 4000 Fuß! Meine Gedanken reisen in die Vergangenheit, zurück ins Jahr 1929, in dem das historische Vorbild unserer ultraleichten Junkers A50 He-ritage ...